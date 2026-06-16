歐洲智庫：石油市場供需失衡將延續至2027年

歐洲智庫預期，即使荷莫茲海峽短期內重新開放，全球石油市場供需失衡也將延續至2027年。（AI生成）

美伊 預計19日正式簽署和平框架協議，屆時荷莫茲海峽 也將全面開放。但新華社發自布魯塞爾的報導稱，歐洲智庫布魯蓋爾研究所15日發布的研究報告指出，即使荷莫茲海峽短期內重新開放，全球石油 市場供需失衡也將延續至2027年。

報告表示，中東戰事引發荷莫茲海峽實際關閉，造成史上最大規模能源供應衝擊。2025年，每天約有1,500萬桶原油和500萬桶石油產品途經荷莫茲海峽運輸，佔全球供應量約20%。國際能源總署估計，自海峽航運受阻以來，全球石油供應缺口達日均1,280萬桶。

報告認為，即使荷莫茲海峽在短期內重新開放，重啟油田、調配油輪等也需數月時間，全球石油市場供需失衡預計將延續至2027年。

報告指出，在此背景下，歐洲對進口石油的依賴或將長期成為其發展短板。歐盟97%的原油依賴進口。目前歐洲航空煤油庫存已大幅縮減。高盛及標準普爾全球公司等均對歐洲夏季航空煤油供應前景持悲觀態度。