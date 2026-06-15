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荷莫茲海峽解封倒數…118艘油輪搶出港 航運量1個月內可望恢復50%

編譯季晶晶／綜合外電
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荷莫茲海峽有望恢復通行，大批船舶在波斯灣與周邊海域等待啟航，市場關注全球能源運輸...
荷莫茲海峽有望恢復通行，大批船舶在波斯灣與周邊海域等待啟航，市場關注全球能源運輸動脈能否重回正軌。（路透）

根據貿易數據公司Kpler分析師周一的說法，如果美國與伊朗達成的協議能順利執行、沒有出現重大意外，航經荷莫茲海峽的船舶數量，可望在一個月內回升至戰前水準的近50%。

華府與德黑蘭預計將於周五在瑞士簽署協議，重新開放荷莫茲海峽，並解除美國對伊朗實施的海上封鎖。

Kpler分析師指出，通過荷莫茲海峽的船舶數量，可望增加至每日40艘，高於目前水準，但仍低於美國與以色列2月28日攻擊伊朗前每日約100艘的通行量。今年3月初伊朗開始攻擊油輪之前，全球約20%的石油供應經由此海峽運輸。

分析師表示，目前滯留波斯灣、滿載貨物的船隻將優先通過海峽，估計約有118艘油輪可在15天內駛離該區域。

分析師強調，這波滯留船隻集中出港是一次性現象，不應解讀為通行量長期增加。真正關鍵問題在於，積壓狀況紓解後，有多少船隻願意進入波斯灣。

Kpler首席航運分析師Matt Wright指出，目前大量船隻在阿曼灣與阿拉伯海等待海峽開放。他表示，美伊協議生效後30天內，進入波斯灣的油輪可能增至每日12艘，約為戰前水準的五成。

Wright提到，較謹慎的航運商會先觀望初期通行情況，若船隻未遭攻擊、海域無水雷，才會考慮重新進入波斯灣。一旦船隻開始通行，保險費率也會逐步下降。

油輪公司Frontline執行長Lars Barstad說，「一旦協議簽署，船隻很快會重新啟航」。Frontline目前在全球營運80艘船舶，有5艘油輪滯留波斯灣。

不過，荷莫茲海峽重啟仍存風險。美伊雙方對協議內容似乎有不同解讀。

伊朗官媒表示，船隻可在60天內免費通行荷莫茲海峽，之後由伊朗與阿曼共同管理。但美國副總統范斯周一受訪表示，美方預期海峽長期保持免費通行。

此外，目前不清楚水雷對通行船舶構成多大威脅。美國總統川普對此輕描淡寫，但國務卿魯比歐本月稍早向國會表示，伊朗曾在海峽大範圍區域布雷。

全球航運貿易組織Bimco周一警告，「該區域水雷威脅仍是隱憂」，目前安全風險依然偏高。

Bimco安全長Jakob Larsen表示，「由於缺乏具體細節，加上過去有過度樂觀的保證，我們認為航運業面臨的安全情勢仍相當不穩定，現階段船舶通行仍非常危險」。

精華 FAQ

  • Kpler分析師認為，若美伊協議順利落實且無重大意外，荷莫茲海峽航運量可在一個月內回升到戰前近50%，每日通過船舶約40艘。

  • 目前約有118艘油輪滯留波斯灣，分析師估計可在15天內優先離開海峽。這波出港潮屬一次性現象，不代表長期通行量全面恢復。

  • 原因在於美伊對協議內容解讀不一，且水雷威脅仍未排除。Bimco與航商都認為，在缺乏細節下，船舶重新進入波斯灣仍相當危險。

荷莫茲海峽 伊朗 以色列

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