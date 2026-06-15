下個DRAM等級搖錢樹？南韓強攻功率半導體 砸5,000億韓元投入研發

南韓政府將為量產下一代功率半導體投入估計達5,000億韓元（約3.29億美元） 的研發資金。（取材自維基百科）

南韓 政府將依據「超創新經濟計畫」，為量產下一代功率半導體投入估計達5,000億韓元（約3.29億美元） 的研發資金，原因是把這類AI資料中心中不可或缺的半導體，視為是繼DRAM記憶體業務的下一棵「搖錢樹」。

科技網站Wccftech引述南韓媒體Sedaily報導，南韓投入研發功率半導體的整體資金規模最終可能擴大至 7,500億韓元（約4.94億美元）。南韓副總理兼企劃財政部 部長具潤哲（Yun-Cheol Koo）已召開會議，討論推動先進功率半導體商業化的發展路線圖。

該計畫目標是希望建立完整上下游產業鏈，包含材料、元件、模組與系統驗證，並且縮短研發到量產的時間。

AI資料中心需要大量能源供應，非常需要穩定且高效率的電力傳輸，而功率半導體不僅能確保電力穩定供應，隨著再生能源逐漸普及，它們也有助於維持電網穩定。此外，AI資料中心還能藉由功率半導體實現最佳化的能源使用效率。

在國防、機器人及航空領域，功率半導體的應用也正逐步擴大。像碳化矽與氮化鎵等先進材料製成的晶片，在耐高溫、高電壓及高頻率環境下的表現，都優於傳統半導體。分析師認為，功率半導體不僅是推動整體產業進一步成長的關鍵，也是提升上述產業競爭力的重要核心技術。

南韓顯然擔心，若無法提升國內在功率半導體領域的競爭力，未來對外國企業與其他國家的依賴可能成為重大弱點。基於這項疑慮，政府決定加速啟動研發計畫，並要求有功率半導體需求的企業直接參與開發階段，以確保技術與產業鏈能夠在國內建立並予以掌握。