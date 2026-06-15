荷莫茲海峽可望重開 但石油庫存逼近警戒線 恐讓油價需數月才能正常

儲油樞紐奧克拉荷馬州庫欣的庫存已降至2100萬桶。（路透）

美國總統川普和伊朗 達成的協議，可望促使荷莫茲海峽 重新開放，但能否及時遏止石油 庫存的急速下滑，攸關未來幾周的能源價格走向。

過去15周多來，美國和世界各國被迫動用儲油槽、鹽穴和戰備儲油，以彌補因海峽遭封鎖而斷供的數百萬桶石油。如今，庫存已瀕臨警戒水準，能源界高層警告，若無更多石油注入市場，價格勢必大漲，才能抑制這波搶購的浪潮。

雪佛龍執行長沃斯（Mike Wirth）已多次在電視上警告，供應吃緊很快就會在全球各地浮現。埃克森美孚第二號人物查普曼（Neil Chapman）也表示，美國庫存正逼近「前所未見的水準」。

Quantum Capital Group創辦人范羅（Wil VanLoh）則說：「情況會變得很難看。」全球從未被迫每天減少1000萬桶石油需求。」

這種情況可望得到舒解。美國和伊朗預定本周五在瑞士簽署停戰協議，屆時可迅速重新開放荷莫茲海峽；全球有20%的石油經由此水道運送。不過，即使協議得以落實，油市可能仍需數月才能恢復正常。

3月底以來，美國已從戰備儲油（SPR）釋出約6600萬桶石油。這套位於墨西哥灣沿岸鹽穴的儲油系統，是1975年阿拉伯國家實施石油禁運後建立的。川普政府已授權釋出1.72億桶；若照目前速度持續動用儲油，這批額度可能在9月初用罄。

若這次釋出的石油全數用完，庫存將降至2.43億桶，落到歷史低點。此後若再進一步動用儲油，將削弱美國因應全球新一波石油供應中斷、或颶風等天災破壞燃料供應鏈的能力。SPR曾在2009年達到高峰逾7億桶。

商業庫存同樣吃緊。在儲油樞紐奧克拉荷馬州庫欣，庫存已降至2100萬桶，最近一周約減少100萬桶。當庫存降到約2000萬桶，儲槽業者便會開始出現各種麻煩。

油槽通常必須保留10%至15%的容量，才能確保運作順暢。華爾街日報引述分析師指出，部分原因是讓石油流出的出口設在這個高度，況且儲油槽底部會沉積油泥。

即使荷莫茲海峽近日重新開放，川普說，尚須確保水雷已全數清除。石油運輸業者和保險公司預料仍會審慎評估是否行經這條水道。美國和其他國家要補回已大量消耗的石油庫存，可能還需更長時間，使油價維持高檔。

美國油價周日晚間開盤後不久大跌4.1%，報每桶81.42美元。油價自4月初逼近每桶113美元以來，已下跌逾25%。加油站零售油價也隨之下降。