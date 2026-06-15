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亞洲「超級貿易順差」有喜有憂

編譯廖玉玲／綜合報導
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美國人工智慧（AI）榮景正催動台韓等亞洲經濟體的「超級貿易順差」。（美聯社）
美國人工智慧（AI）榮景正催動台韓等亞洲經濟體的「超級貿易順差」。（美聯社）

美國人工智慧（AI）榮景正催動台韓等亞洲經濟體的「超級貿易順差」，但因各國無法吸納如此龐大資金，許多資金反而將以直接投資的形式回流美國，協助美國發展先進製造業，引發亞洲本土製造業空洞化之虞。此外，如此龐大的跨境資金流動，未來幾年可能帶來重大的總體經濟效應。

彭博資訊報導，美伊戰爭對依賴能源進口的亞洲經濟體，造成沉重打擊，但同時美國主導的AI投資帶來暢旺動能，刺激亞洲高科技產品出口，尤其讓南韓與台灣出現超大規模順差，高盛的經濟學家已形容出現在南韓與台灣的這種現象，為「AI超級順差」（AI super surplus）。

南韓已創下1980年代以來最大的出口增幅，該國央行已將2026年的經濟成長率預測從2%大幅上修至2.6%。與科技業連結更緊密的台灣，受惠更大，已調高2026年的國內生產毛額（GDP）成長率預測至9.6%。

高盛以權具熏（音譯）為首的分析師團隊5月時預測，南韓今年AI相關出口占GDP的比率將升至30%，經常帳順差占GDP的比率將隨之突破10%，台灣的經常帳順差占GDP的比率更將高達20%，與南韓同創歷史新高。

由於各國出口賺進的資金規模太過龐大，難以完全在國內消化，成為決策者當局的新課題：是否該將激增的企業獲利或股市收益，引導至更廣泛的經濟領域，例如為員工加薪。但此時也正隱約聽到歷史的迴聲：亞洲的順差資金正再度回流美國。

在過去，亞洲大規模的經常帳順差通常最終會湧入美國公債，這種現象被稱為「亞洲儲蓄過剩」（Asian savings glut），效果是壓低美國利率。這一次，這筆資金很可能至少會有一部分，以外國直接投資（FDI）的形式進入美國。川普政府一直都在推動亞洲進行這類投資，日韓已承諾將共投資美國約9,000億美元。

野村控股以瓦爾瑪為首的經濟學家團隊，認為這個過程象徵「資本流向的顯著轉變，亞洲將協助建立美國的先進製造設施，以規避關稅並爭取補貼，即便各界日益擔心亞洲本土的製造業將因而空洞化」。

彭博指出，事態的最終演變仍有待觀察，這些跨境資金流動的規模不斷攀升，無疑將在未來幾年內產生重大的總體經濟效應。

精華 FAQ

  • 主因是美國AI投資需求旺盛，帶動台灣與南韓高科技產品出口激增，出口收入遠超進口，使兩地經常帳順差同步攀高，形成高盛所稱的AI超級順差。

  • 由於本土市場難以完全吸收，部分資金可能改以外國直接投資形式回流美國，用於設廠與擴充先進製造，並可藉由規避關稅與爭取補貼來降低成本。

  • 最大的風險是資本過度外流，讓原本能支撐國內投資的盈餘轉向海外，長期可能削弱本土製造業、擴大產業空洞化，並改變區域資本流向。

南韓 高盛

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