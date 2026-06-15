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芬蘭衛星新創Iceye 估值半年飆4倍 升至100億歐元

編譯林聰毅／綜合報導
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芬蘭太空新創公司Iceye在完成最新一輪融資後，估值達百億歐元。圖為歐洲太空總署...
芬蘭太空新創公司Iceye在完成最新一輪融資後，估值達百億歐元。圖為歐洲太空總署。（路透）

芬蘭微型衛星製造商和營運商Iceye在完成最新一輪4.5億歐元（約5.2億美元）的融資後，估值一舉攀升至100億歐元（約120億美元），在短短六個月內翻漲四倍，躋身歐洲身價最高新創公司之林，凸顯全球資本市場對衛星與太空產業的投資熱潮正在快速升溫，歐洲太空產業也正加速崛起。

Iceye本輪融資除吸引多家芬蘭大型投資機構參與外，投資人還包括諾基亞（Nokia）與卡達投資局（QIA），芬蘭政府的持股比率也因此提高至12%。

在地緣政治風險升高、各國加速建立自主情報能力之際，新一代歐洲航太業者Iceye，致力於縮小與美國同業的長期差距。Iceye的早期投資人Molten創投公司執行長威金森說，烏克蘭戰爭與近來中東衝突，讓各國深刻理解衛星情報的重要性，無人機戰爭已徹底改變現代戰場型態，各國若無法持續掌握敵方動態，將在戰略上處於劣勢。

2014年成立的Iceye公司，提供全天候、晝夜地球觀測資料，成為該領域的領導企業之一，並已與德國政府以及芬蘭、瑞典、波蘭、葡萄牙、希臘和荷蘭的國防部隊合作。

Iceye擁有超過70顆合成孔徑雷達（SAR）衛星，能穿透雲層、煙霧和黑暗環境取得數據，產生高解析度影像，目前有15億歐元的未出貨訂單，預期今年營收將倍增至超過5億歐元，同時正提高產能，希望在2028年前每年生產100顆衛星，多於目前的約50顆。

歐洲正在發展更廣泛的太空生態系，從德國Exolaunch負責衛星發射與整合服務、法國Safran AI用人工智慧（AI）判讀衛星影像，到波蘭Scanway專攻高解析度光學衛星系統。

歐洲其他航太新創公司也在籌資。德國火箭新創企業Isar航太公司已完成2.7億歐元籌資，波蘭衛星製造商Creotech工具公司最近籌得4.81億羅提（約1.14億美元）。

精華 FAQ

  • Iceye完成4.5億歐元融資後，估值升至100億歐元；相較六個月前大幅增加，等於在短時間內翻漲四倍，躋身歐洲高估值新創之列。

  • 因烏克蘭戰爭與中東衝突等地緣風險升高，各國更重視自主偵察與持續監控能力；SAR衛星可穿透雲層、煙霧與黑暗，特別適合軍事情報。

  • Iceye目前擁有超過70顆SAR衛星，未出貨訂單達15億歐元，預期今年營收逾5億歐元；公司並計畫在2028年前將年產量提升到100顆。

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