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日本夾娃娃機成抗漲新寵 進駐醫院、化身24小時超市

中央社／東京14日綜合外電報導
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日本夾娃娃機示意圖。(123RF)
日本夾娃娃機示意圖。(123RF)

日本的夾娃娃機商機迎來蓬勃發展，隨著獎品種類與遊玩場所擴大，連過去不常接觸的客群也被吸引，甚至發展成大型夾娃娃機超市。

日本「讀賣新聞」報導，在東京都多摩市的夾娃娃機專賣店「Everyday多摩之國」裡，有一區「Everyday超市」顯得格外熱鬧。現場有105台機台，裝有即食咖哩與微波白飯、洗衣精等食品與日用品，每夾一次只要100日圓（約0.62美元）。店內還附設配備微波爐的用餐空間，夾到的獎品可以立刻加熱享用。

每個月會來光顧一次的家庭表示：「我們都是利用店家發送給老顧客的優惠券來玩，非常划算。」另外兩位在挑戰裝有即期食品機台的顧客笑著說：「如果是食品的話，就不用擔心沒地方放或用不到，這樣很好。」

這間Everyday超市成立於去年12月，當時因為這棟設施有超市要撤店，消費者希望能有販售食品和日用品的店鋪，因而催生了「娃娃機超市」。如果顧客運氣好的話，只要花100日圓就能夾到4瓶寶特瓶飲料或12捲裝的捲筒衛生紙。營運公司東洋公關負責人金井愛實解釋：「消費者能在遊玩的同時獲得生活必需品。在物價上漲、民眾普遍想省錢的時候，這種『超值感』讓娃娃機超市備受矚目。」

至於使用手機或電腦遠端操作的「線上夾娃娃機」，食品類同樣大受歡迎。由DMM.com營運的DMM Oncre，自2023年起與全國農業協同組合聯合會（JA全農）的電商網站JA Town展開合作。機台內的獎品包含淡路島洋蔥及佐賀牛五花肉片等，聚集全國各地約60種特產與當季農產品。在遊戲中獲得的獎品，會直接配送到玩家家中。

JA Town原本的用戶多為中高齡族群，而DMM Oncre則以年輕人為主，這正好成了讓年輕一代品嚐優質農產品的契機。DMM Oncre公關負責人表示：「這讓用戶與企業雙方都能感受到實質益處。」

夾娃娃機也跳脫傳統的娛樂設施，在意想不到的地方累積人氣。羅森（LAWSON）超商自2024年春季起，開始在店內的閒置空間擺放小型夾娃娃機，目前已擴展至約1330家門市。其中，負責該業務的山口由美透露，設在醫院內的分店「受到極大好評」。

雖然裡面的獎品只是一般布偶或鑰匙圈，但卻深受等待看診的患者、醫院員工以及探病民眾的喜愛。羅森超商統計數據顯示，截至去年底，位於兵庫縣立尼崎綜合醫療中心內的分店，娃娃機使用次數達到了所有設置機台門市平均值的2倍以上。

根據日本遊樂產業協會（JAIA）數據，以夾娃娃機為代表、獲得獎品為目的的「獎勵型遊戲機（Prize Game）」，在2024年度的營業額達到4177億日圓（約26億美元）。與10年前2014年度相比成長了2倍以上，並占整體遊戲機營業額7成。機台數量達到25萬8903台，占整體遊戲機台數量的4成左右。

報導分析，娃娃機蓬勃發展的背景在於，受到2020年左右興起的「推活（為自己喜愛的偶像或角色加油的活動）熱潮」影響，業者將稀有、高價值的推活周邊商品投入機台，成功吸引了平時不進遊樂場的客群，進而擴大粉絲基礎。

日本夾娃娃機協會會長中村秀夫表示：「日本的夾娃娃機品質很好，獎品種類也豐富，陳列的都是大家想要的商品。我們希望能持續帶給大家『夾中的樂趣』。」

精華 FAQ

  • 因為獎品不再只是玩偶，而是食品、日用品與特產，且可在超市、醫院等生活場景使用，讓原本不常進遊樂場的人也願意嘗試。

  • 店內有105台機台，提供即食咖哩、微波白飯、洗衣精等，每次100日圓，還設有微波用餐區，讓顧客夾到後能立即加熱享用。

  • 2024年度獎勵型遊戲機營業額達4177億日圓，較十年前成長兩倍以上，占整體遊戲機營收七成，機台數也約占四成。

日本

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