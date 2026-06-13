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世界盃開踢股市無感？ 下周開盤前5件值得回顧國際大事

編譯劉忠勇／綜合外電
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世界盃足球賽已經開踢，但想從比賽結果尋找投資訊號的投資人，恐怕會失望。（歐新社）
世界盃足球賽已經開踢，但想從比賽結果尋找投資訊號的投資人，恐怕會失望。（歐新社）

SpaceX周五掛牌首日收盤大漲19%，市值一舉增至2.1兆美元，超越台積電，成為全球市值第六高的上市公司。下是下周開盤前，最值得回顧的五件國際要聞：

1. SpaceX 掛牌首日狂飆19%！市值躍居全球第六 穩定AI主導行情軍心

這場創紀錄、籌資規模達 750 億美元的上市案，還達成另一層任務：不僅讓馬斯克的公司股東鬆了一口氣，也讓今年以來受 AI 成長願景推升的整體股市吃下定心丸。

SpaceX今年2月收購馬斯克旗下xAI，進一步擁抱AI，使這次上市多少成了目前由AI股領軍的市場行情的信任投票，也成了競爭對手Anthropic和OpenAI的首次公開發行股票（IPO）的風向球，這兩家均計劃最快今年掛牌。

SpaceX股價周五以每股135美元的發行價交易後，盤中一度大漲31%，終場上漲19%，收在160.95美元，以2.2兆美元市值成為全球排名第六高的最有價值上市公司。

2. 美伊協議露曙光 G7峰會期間可望簽署

美國官員表示，美國和伊朗可能在下周七大工業國集團（G7）峰會場邊簽署協議，重新開放荷莫茲海峽。

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）說，各方「從未如此接近」達成伊斯蘭馬巴德合作備忘錄。伊朗半官方梅赫通訊社先前報導，若協議達成，美國將撤出伊朗周邊地區的兵力。

3. SpaceX報捷、美伊和談升溫 美股全面收高

美國股市三大指數周五全面收高，市場期待美國和伊朗達成和平協議，SpaceX掛牌首日表現強勁，進一步提振投資人信心。

美國官員表示，美伊有高達80%至85%的機率達成一項重新開放荷莫茲海峽並終結伊朗發展核武野心的臨時和平協議，可能數日內便可簽署。

道瓊工業指數周五上漲353點，史坦普500指數和那斯達克綜合指數各漲0.5%和0.3%，周線全都收紅。費城半導體指數12日上漲1.5%，台積電ADR漲0.7%，周線各漲9.4%和2.1%。

4. OpenAI搶市 要打價格戰

為鞏固訂閱用戶市占率，OpenAI傳出規劃祭出殺價策略，與Anthropic展開價格戰，此外，為解決現金流可能不足問題，OpenAI、Anthropic也預期在下半年申請公開發行上市（IPO）。業界認為，AI模型訂閱服務價格下降，將有助提升市場需求。

華爾街日報引述知情人士報導，OpenAI正評估大幅調降「詞元」（Token）收費，希望從最大競爭對手Anthropic手中爭取更多客戶，OpenAI也預期，Anthropic會跟進降價。

5. 世界盃開踢 股市幾乎不在乎誰輸誰贏

世界盃足球賽已經開踢，但想從比賽結果尋找投資訊號的投資人，恐怕會失望。

彙整1998年至2022年世界盃賽事與股市表現後發現，股票市場大致不受比賽輸贏影響。國家隊落敗對投資信心的打擊，雖略高於勝利帶來的提振，但整體影響仍相當有限。

不過拉丁美洲是例外，也是受世界盃影響最明顯的地區。當地主隊輸球時，股市反應最為劇烈；國家隊出賽期間，市場交易量的降幅也最大，顯示投資人注意力更容易被賽事分散。不過，世界盃即使能吸引投資人目光，真正左右股市報酬的，仍是全球總體經濟情勢和各國基本面。換句話說，比賽結果或許會短暫牽動市場信心，但不足以改變股市中長期走勢。

精華 FAQ

  • 因為SpaceX上市首日大漲，且公司今年已擁抱AI布局，市場解讀為對AI成長敘事的一次投票。這不僅提振投資人對相關概念股的信心，也讓競爭對手未來IPO前景受關注。

  • 市場會把它視為地緣政治風險降溫的訊號，尤其是荷莫茲海峽若可重新開放，能源與航運供應不確定性可望下降。這有助提升風險偏好，並支撐股市情緒。

  • 整體來看，世界盃對股市影響有限，勝負多半只帶來短暫情緒波動。相較之下，拉丁美洲反應最明顯，尤其地主隊輸球時波動與成交量變化更大，但中長期仍由基本面主導。

世界盃 SpaceX 馬斯克

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