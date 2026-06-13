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繼三星後 SK海力士擬用外部AI工具 更深度結合日常營運

編譯簡國帆／綜合外電
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SK海力士正在評估開放員工使用ChatGPT等外部的生成式AI模型，讓AI工具更...
SK海力士正在評估開放員工使用ChatGPT等外部的生成式AI模型，讓AI工具更深度結合日常營運。(美聯社)

三星電子全面導入人工智慧（AI）功能推動集團轉型後，SK海力士（SK Hynix）也正在評估開放員工使用ChatGPT等外部的生成式AI模型，讓AI工具更深度結合日常營運，帶動營運思維「轉骨」。

南韓前鋒報與韓聯社報導，南韓產業人士透露，SK海力士執行長郭魯正11日在員工會議上，概述評估導入外部生成式AI模型的計畫，「我們正評估採用微軟365和Copilot，也在研究ChatGPT企業版能否能在內部使用，正在評估安全性與系統架構」、「我們計畫先從與國家核心技術無關的領域開始，逐步擴大外部AI工具的使用範圍」。

他指出，關鍵挑戰之一是在「保護產業技術」與「更廣泛使用AI」之間找到平衡。SK海力士目前使用內部以開源碼生成式AI模型打造的AI服務。

這場從11日持續到13日的活動，是SK集團主管與員工共同討論AI時代生存策略與AI轉型計畫的「新利川論壇」一環。與會員工針對資安風險、AI培訓及需要更多運算資源等議題提出疑問，呼籲擴大對外部AI模型的存取權限、升級內部AI平台，並強化AI教育計畫。

郭魯正說，「在AI時代，重點不在於誰知道得比較多，而是誰學習且改變地比較快」。

精華 FAQ

  • 公司正評估微軟365與Copilot，也在研究ChatGPT企業版能否於內部使用，目標是讓外部生成式AI更深入支援日常營運與員工工作流程。

  • 最重要的顧慮是如何在保護產業技術、維持資安的前提下擴大AI使用，因此公司採取先試點、再逐步擴大的方式推進。

  • 他認為AI時代的勝負不在於誰知道得更多，而在於誰學習得更快、改變得更快，並鼓勵員工積極適應AI轉型。

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