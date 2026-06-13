我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

SpaceX蜜月行情遇上Fed新局 股市下周迎兩大考驗

NBA／14年心結解開 安東尼澄清「對立」傳聞：從沒忌妒過林書豪

加速晶片製造？馬斯克視訊參與ASML大會 談半導體計畫

編譯葉亭均／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
馬斯克準備進軍半導體製造領域。(路透資料照片)
馬斯克準備進軍半導體製造領域。(路透資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

馬斯克透過視訊出席ASML技術大會，強調Terafab將以EUV設備推動2奈米AI晶片量產，並藉由垂直整合提升特斯拉與SpaceX的晶片自主能力。

全球首富馬斯克11日透過視訊方式，對晶片製造設備大廠艾司摩爾（ASML）的員工概述他進軍半導體製造領域的計畫，強調晶片製造對他兩大核心業務的重要性，也表明他的晶圓廠將採用ASML的極紫外光（EUV）微影設備。外界解讀此舉為加速晶片製造步伐。

馬斯克是透過線上連線方式參與ASML年度技術大會，並與執行長傅凱（Christophe Fouquet）對談互動。該活動僅限員工參加，但ASML已證實馬斯克確實透過線上露面。

在「現身」ASML技術大會的影片中，馬斯克重點介紹了位於德州的超大型晶片工廠Terafab計畫。該計畫由 SpaceX、特斯拉以及人工智慧實驗室xAI共同推動，初始投資約550億美元，最終總投資可能高達1190億美元。馬斯克是在3月正式宣布這項計畫，目標是為特斯拉以及SpaceX生產晶片。

馬斯克強調晶片自主製造對於他旗下公司的重要性，尤其是這座晶圓廠的規模會是特斯拉德州超級工廠的十倍大。他提到，Terafab的目標是實現「垂直整合生產」，從微影光罩設計、邏輯與記憶體晶片製造，到最先進的封裝，全部要在廠內一手包辦。

馬斯克說，Terafab計畫完全使用ASML提供的EUV微影設備，以2奈米製程，每年生產1000億至2000億顆AI晶片。馬斯克直言：「沒有ASML，台積電、三星與英特爾都無法生產最先進的AI晶片。沒有EUV微影設備，就不可能有Terafab。」

ASML是全球唯一製造EUV設備的公司。

今年4月，英特爾正式加入Terafab計畫，並計畫將其下一代14A製程節點授權給馬斯克的公司。此外，SpaceX員工也正與應用材料、東京威力科創（Tokyo Electron）等設備廠商接觸，洽詢蝕刻與沉積設備的報價與交期。

馬斯克重申自己幾天前在X平台上提到的觀點，認為ASML擁有不可替代的地位，是「歐洲最偉大的公司」。

精華 FAQ

  • 他要向ASML員工說明Terafab的方向，強調晶片製造對特斯拉、SpaceX與xAI都很關鍵，也表明未來晶圓廠會大量依賴ASML的EUV設備。

  • Terafab目標是建立完全垂直整合的晶片工廠，從光罩設計、晶片製造到先進封裝都在廠內完成，並以2奈米製程生產AI晶片。

  • 英特爾已加入Terafab並授權14A製程節點，SpaceX員工也向應用材料、東京威力科創等設備商詢價，顯示供應鏈正逐步成形。

馬斯克 德州

上一則

華為發布鴻蒙7 內建AI可防語音與變臉詐騙

下一則

Nvidia攜手KKR等業者 成立百億美元AI基建公司

延伸閱讀

艾司摩爾對歐盟干預半導體供應鏈發出警告 這樣才是正解

艾司摩爾對歐盟干預半導體供應鏈發出警告 這樣才是正解
SpaceX不缺錢 馬斯克受訪披露掛牌是為了「這件事」

SpaceX不缺錢 馬斯克受訪披露掛牌是為了「這件事」
台積電張曉強：能源效率已取代運算能力 成為AI晶片發展主要限制

台積電張曉強：能源效率已取代運算能力 成為AI晶片發展主要限制
英特爾股價大漲逾9% 分析師看好晶圓代工事業前景

英特爾股價大漲逾9% 分析師看好晶圓代工事業前景

熱門新聞

台北光華商場內，商家提供各種DIY電腦規格組合。 （聯合報系資料照）

打入AI重要力量 韓媒曝台灣人買電腦1習慣 助硬體製造扎根進化

2026-06-07 07:10
中東戰爭讓全球越來越多的國家主動對美元避險，更多國家選擇使用人民幣，讓人民幣在國際支付體系中的地位正快速提升。港媒援引分析稱，人民幣將超越歐元、成為全球第二大國際支付貨幣。美聯社

去美元化加速…人民幣很快會超越歐元 成為全球第2大貨幣

2026-06-11 16:14
美銀建議美股投資人獲利了結。(路透)

美銀示警美股熊市訊號亮紅燈 建議投資人獲利了結

2026-06-08 21:36
博通展望未達高標期待無疑是費半本周大跌的導火線。(路透)

費半為何重挫10% 一夕間蒸發1.3兆元？五要點一次看

2026-06-05 22:48
記憶體大廠美光科技（Micron）股價1日才突破1,000美元大關，4日就失守此一關卡。（路透）

美光重挫7%失守千元 分析師示警：記憶體價格快要見頂、明年初下跌

2026-06-05 05:01
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（右）和SK集團會長崔泰源（右二）、LG集團會長具光謨（左二）、Naver會長李海珍（左）5日聚餐，被稱為「韓版兆元宴」。路透

黃仁勳「韓版兆元宴」餐廳由女兒挑選 店名藏玄機

2026-06-05 08:39

超人氣

更多 >
好市多這9項夏季優惠商品 每件都30元有找

好市多這9項夏季優惠商品 每件都30元有找
川普T1手機拆解後露餡了…換殼HTC U24 Pro 貼上美國國旗

川普T1手機拆解後露餡了…換殼HTC U24 Pro 貼上美國國旗
不想失智症找上你 檢查有沒有這3種睡眠習慣

不想失智症找上你 檢查有沒有這3種睡眠習慣
前五星級飯店員工曝內幕 房內「1物品」絕對不用：非常髒

前五星級飯店員工曝內幕 房內「1物品」絕對不用：非常髒
德州爆大規模槍擊 1死10傷…槍手也身亡

德州爆大規模槍擊 1死10傷…槍手也身亡