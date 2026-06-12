我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

54歲朱茵仙氣無限神凍齡 久未露面真實現況曝光

複製特斯拉神話？SpaceX周五看漲 市值破2兆美元機率近七成

亞銀示警：能源危機最壞情況成真 亞洲15國求援 更多國家排隊中

編譯季晶晶／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
亞銀表示，亞洲正面臨能源危機最壞情境，已有15國申請緊急融資，更多國家可能跟進。...
亞銀表示，亞洲正面臨能源危機最壞情境，已有15國申請緊急融資，更多國家可能跟進。（美聯社）

亞洲開發銀行（ADB）警告，亞太地區正面臨全球能源危機以來最嚴重衝擊，該行原先設想的最壞情況已經成真。自伊朗戰事爆發及荷莫茲海峽關閉以來，已有15個國家向ADB申請緊急融資，總額達到40億美元，且求援國家持續增加。

亞銀總裁神田真人形容目前情勢「非常嚴峻」。能源、航運及各類生產投入成本同步飆升，正推高通膨並拖累經濟成長，肥料供應短缺更可能進一步帶動食品價格上漲。

不過，他強調，亞銀仍有充足放款空間，目前正與另外四國洽談貸款事宜，預期未來將有更多國家尋求支援。

在已提出貸款申請的國家中，菲律賓已申請17.5億美元貸款，是目前金額最大的單一申貸案。菲國高度依賴中東原油，且未實施燃料價格上限或補貼制度，已宣布進入國家能源緊急狀態，並轉向採購俄羅斯原油。

約九成油氣仰賴進口的印度也申請15億美元貸款，以因應能源成本上升帶來的衝擊，並動用外匯存底穩定盧比匯率。

孟加拉因能源價格暴漲出現至少30億美元財務缺口，正向國際貨幣基金、世界銀行及亞銀尋求超過30億美元資金援助。

斯里蘭卡在2022年債務違約後，持續向亞銀及國際貨幣基金組織求援。

亞銀先前已將2026年亞太地區經濟成長預測由5.1%下修至4.7%；通膨預期則由3%大幅調高至5.2%。

精華 FAQ

  • 因伊朗戰事爆發並導致荷莫茲海峽關閉，能源與航運成本同步暴增，進一步推升通膨、壓抑經濟成長，連肥料短缺也可能帶動食品價格上漲。

  • 已有十五個國家向亞洲開發銀行提出緊急融資申請，總金額達四十億美元，而且後續仍有更多國家排隊洽談，顯示資金需求持續擴大。

  • 菲律賓申請十七點五億美元並宣布能源緊急狀態；印度申請十五億美元、動用外匯存底穩匯；孟加拉與斯里蘭卡則分別向亞銀、IMF等機構持續求援。

貸款 荷莫茲海峽

上一則

搶買SpaceX 散戶賣手中晶片、AI科技股籌錢

延伸閱讀

亞洲央行阻貶本國貨幣 朝境外市場干預炒匯

亞洲央行阻貶本國貨幣 朝境外市場干預炒匯
財赤擴大 各國政府發債速度創紀錄 今年來達5040億美元

財赤擴大 各國政府發債速度創紀錄 今年來達5040億美元
油價漲難擋資金轉向：全球石油投資將跌破5000億美元

油價漲難擋資金轉向：全球石油投資將跌破5000億美元
南韓央行轉鷹 新總裁申鉉松：晶片出口激增效益大於中東戰事衝擊

南韓央行轉鷹 新總裁申鉉松：晶片出口激增效益大於中東戰事衝擊

熱門新聞

台北光華商場內，商家提供各種DIY電腦規格組合。 （聯合報系資料照）

打入AI重要力量 韓媒曝台灣人買電腦1習慣 助硬體製造扎根進化

2026-06-07 07:10
美銀建議美股投資人獲利了結。(路透)

美銀示警美股熊市訊號亮紅燈 建議投資人獲利了結

2026-06-08 21:36
記憶體大廠美光科技（Micron）股價1日才突破1,000美元大關，4日就失守此一關卡。（路透）

美光重挫7%失守千元 分析師示警：記憶體價格快要見頂、明年初下跌

2026-06-05 05:01
博通展望未達高標期待無疑是費半本周大跌的導火線。(路透)

費半為何重挫10% 一夕間蒸發1.3兆元？五要點一次看

2026-06-05 22:48
中東戰爭讓全球越來越多的國家主動對美元避險，更多國家選擇使用人民幣，讓人民幣在國際支付體系中的地位正快速提升。港媒援引分析稱，人民幣將超越歐元、成為全球第二大國際支付貨幣。美聯社

去美元化加速…人民幣很快會超越歐元 成為全球第2大貨幣

2026-06-11 16:14
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日訪台掀起「仁來瘋」，民眾要求簽名的無禮舉動，讓向來親民的黃仁勳罕見變臉，影片曝光引發熱議。圖／smallbighead_tw授權

「妳實在太麻煩了」黃仁勳遭狂追簽名 罕見變臉畫面瘋傳

2026-06-04 18:26

超人氣

更多 >
在冰淇淋店若聞到這些氣味 專家：最好立刻離開

在冰淇淋店若聞到這些氣味 專家：最好立刻離開
去美元化加速…人民幣很快會超越歐元 成為全球第2大貨幣

去美元化加速…人民幣很快會超越歐元 成為全球第2大貨幣
在美國如何免費收看2026世界盃？方式一次看

在美國如何免費收看2026世界盃？方式一次看
世界盃揭幕戰 慘烈3紅…墨西哥2:0輕取南非

世界盃揭幕戰 慘烈3紅…墨西哥2:0輕取南非
華人家庭爆謀殺自殺 網傳死者為知名奶茶店老闆

華人家庭爆謀殺自殺 網傳死者為知名奶茶店老闆