亞銀示警：能源危機最壞情況成真 亞洲15國求援 更多國家排隊中

亞銀表示，亞洲正面臨能源危機最壞情境，已有15國申請緊急融資，更多國家可能跟進。（美聯社）

亞洲開發銀行（ADB）警告，亞太地區正面臨全球能源危機以來最嚴重衝擊，該行原先設想的最壞情況已經成真。自伊朗戰事爆發及荷莫茲海峽 關閉以來，已有15個國家向ADB申請緊急融資，總額達到40億美元，且求援國家持續增加。

亞銀總裁神田真人形容目前情勢「非常嚴峻」。能源、航運及各類生產投入成本同步飆升，正推高通膨並拖累經濟成長，肥料供應短缺更可能進一步帶動食品價格上漲。

不過，他強調，亞銀仍有充足放款空間，目前正與另外四國洽談貸款 事宜，預期未來將有更多國家尋求支援。

在已提出貸款申請的國家中，菲律賓已申請17.5億美元貸款，是目前金額最大的單一申貸案。菲國高度依賴中東原油，且未實施燃料價格上限或補貼制度，已宣布進入國家能源緊急狀態，並轉向採購俄羅斯原油。

約九成油氣仰賴進口的印度也申請15億美元貸款，以因應能源成本上升帶來的衝擊，並動用外匯存底穩定盧比匯率。

孟加拉因能源價格暴漲出現至少30億美元財務缺口，正向國際貨幣基金、世界銀行及亞銀尋求超過30億美元資金援助。

斯里蘭卡在2022年債務違約後，持續向亞銀及國際貨幣基金組織求援。

亞銀先前已將2026年亞太地區經濟成長預測由5.1%下修至4.7%；通膨預期則由3%大幅調高至5.2%。