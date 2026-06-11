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不只博通… Anthropic融資350億美元 Google也間接擔保

編譯劉忠勇／綜合報導
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Claude開發商Anthropic在Google協助下，租用了五處資料中心的運算晶片。Google 如今同意為這些租賃款項提供擔保，間接支持Anthropic總額約350億美元的融資。(路透)

Google是Anthropic最早期的投資人之一，且多次入股這家人工智慧（AI）新創公司。如今，Google透過提供融資擔保，支持這家新創公司租用資料中心，這也凸顯科技巨人在AI領域大舉押注時，彼此之間錯綜複雜的商業關係。

彭博報導，Claude 開發商Anthropic在Google的協助下，租用了五處資料中心的運算晶片。Google本身已有 Gemini在內的AI產品，如今同意為這些租賃款項提供擔保，間接支持Anthropic總額約350億美元的融資。

矽谷競相建置AI基礎設施之際，業界龍頭為確保能優先使用算力，彼此間簽訂了複雜且往往帶有循環色彩的交易。Google 不僅動用龐大的資產負債表為資料中心提供融資，這項支持不僅讓Anthropic受惠，Google本身也是 Anthropic最終在資料中心所使用晶片的供應商。這讓Google有機會將更多硬體賣給這家客戶，而Anthropic的產品，正是推動 AI 產業未來發展的核心動力。

這筆最新交易有晶片設計商博通（Broadcom）從中協助。博通憑藉自身市場影響力和頂級信用評等，協助促成這筆融資，讓Google 得以供應張量處理器（TPU）給Anthropic。 而Google和Anthropic原本已有合作：這兩家公司此前已有合作：雙方在2025年簽署了TPU長期合作協議，兩個月前Google也同意再向這家新創公司投資100億美元。

科技巨人之間的合作案幾乎天天上演：SpaceX 上周宣布，Google 同意從 2026 年 10 月到 2029 年 6 月，每月支付 9.2 億美元以取得運算能力。

Mariner Investment Group 旗下 Bright Meadow 證券化信用策略主管艾倫（Joe Allen）說：「一年前，有人還在懷疑市場需求是否足以支撐這麼龐大的基礎建設支出，事實上，可用的基礎設施反而成了受制因素，企業正竭盡所能確保能取得相關資源。」

在這筆350億美元的晶片交易中，博通負責設計客製化晶片，Google負責開發，Anthropic則在美國五座資料中心使用這些晶片。阿波羅全球管理（Apollo Global Management）和黑石集團（Blackstone）為此交易提供融資。

知情人士表示，曾是加密貨幣礦場、如今轉型為資料中心業者的TeraWulf，負責開發其中兩座設施，一座位於紐約州水牛城附近的「Lake Mariner」園區，另一座在德州阿伯納西（Abernathy）。

Cipher Digital 正在德州科羅拉多市（Colorado City）附近開發另一座，Hut 8正籌備路易斯安那州聖法蘭西斯維爾（St. Francisville）的資料中心，由 Next Frontier 和 Fluidstack 組成的合資企業，則正在印第安納州沙利文郡（Sullivan County）開發一處設施。

績優科技業者出面提供財務擔保以促成交易，並非新鮮事。由於AI基礎設施交易很多牽涉到金融業者心存顧慮的新創公司或相關企業，因此，有科技巨人友情背書，往往能消除疑慮。

精華 FAQ

  • Google除了是Anthropic早期投資人，還為其租用資料中心晶片的付款提供擔保，協助完成約350億美元融資，並讓自家TPU持續供應給這家AI新創。

  • 因為Google既投資Anthropic，又供應其所需的晶片與技術，還替租賃款背書；Anthropic則向Google採購算力，形成彼此依賴、相互拉抬的商業關係。

  • 博通負責協助設計與促成晶片交易，Apollo Global Management和Blackstone提供融資，TeraWulf、Cipher、Hut 8及合資企業則負責多座資料中心開發。

Google

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