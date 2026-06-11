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導入AI效應? 電商平台蝦皮傳裁減數百工程師

編譯劉忠勇／綜合報導
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Sea股價自去年9月以來表現疲軟，今年以來下跌34%。(路透)
Sea股價自去年9月以來表現疲軟，今年以來下跌34%。(路透)

彭博引述知情人士報導，蝦皮（Shopee）本周展開全球性人力精簡，預計裁減數百名工程師，在人工智慧（AI）引進職場並開發相關新服務之際，這個電商平台也加入其他科技公司精簡人事的行列。

據知情人士透露，這次裁員約占蝦皮開發團隊人力8%。受影響的職位包括品質保證（QA）等領域，知情人士也說，後續還會進一步裁員。

這次裁員是否直接和Sea集團的AI布局有關，目前仍不清楚。不過，此舉恰逢各界熱議AI衝擊就業之際，加上知名投資人多爾西（Jack Dorsey）旗下Block和甲骨文（Oracle）相繼大規模裁員後，外界對企業借AI之名行裁員之實的質疑也愈來愈多。

Sea集團發言人說，該公司會定期評估並調整人力需求。他說：「相關決策均經過審慎評估。對於受影響的同仁，我們承諾在過渡期間提供支援。」

Sea股價自去年9月以來表現疲軟，今年以來下跌34%。今年油價飆漲抑制消費情緒，並推升營運成本，投資人正密切檢視該公司的成長走向。

目前為止，Sea僅小規模將AI應用於產品推薦和賣家工具。

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