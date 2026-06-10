散裝航運景氣反轉？BDI指數連八天下跌 海岬型船空載增加透露警訊
衡量散裝航運運價的重要指標「波羅的海乾散貨指數」（BDI）連續第八個交易日下跌，原因是大型船舶市場在經歷數個月的漲勢後，需求開始降溫；此前，這波漲勢曾將散裝貨運市場景氣推升至2023年底以來最高水準。
BDI指數周二下跌3.4%，至2,818點，連八個交易日下滑，寫下自1月中旬以來最長連跌紀錄。該指數追蹤海岬型船（Capesize）、巴拿馬型船（Panamax）及超輕便極限型（Supramax）運輸鐵礦砂、煤炭及穀物等原物料的運費價格。
Signal Group資深市場分析師貝爾澤萊圖（Maria Bertzeletou）表示：「這主要是因為近期海岬型船市場的動能減弱，但我們也應留意到，該船型今年上半年已經創下過去三年來最強勁表現。」
今年以來，該指數一路大漲，受到強勁需求支撐，而且中東衝突帶來市場波動。
海岬型船市場約占BDI指數的40%，也是在鐵礦砂領域占比最高的船型。鐵礦砂是煉鋼的重要原料。
貝爾澤萊圖指出，海岬型船市場下跌的同時，空載船的數量正在增加，這可能代表相較於船舶供給，市場需求正在轉弱。她說，巴拿馬型船市場過去一周下跌約5%，而其主要航線之一似乎也出現更多空載船聚集的情況。
主要原因是海岬型船等大型船舶市場的漲勢放緩，需求開始降溫。先前帶動景氣上行的動能減弱，讓BDI連續八日下滑。 空載船數量增加，通常意味著船舶供給相對多於貨量需求。這被視為市場轉弱的警訊，顯示鐵礦砂等大宗原物料運輸需求可能降溫。 巴拿馬型船市場過去一周也下跌約5%，而其主要航線之一同樣出現較多空載船聚集。這表示散裝航運不只大型船舶，整體需求也有轉弱跡象。
精華 FAQ
主要原因是海岬型船等大型船舶市場的漲勢放緩，需求開始降溫。先前帶動景氣上行的動能減弱，讓BDI連續八日下滑。
空載船數量增加，通常意味著船舶供給相對多於貨量需求。這被視為市場轉弱的警訊，顯示鐵礦砂等大宗原物料運輸需求可能降溫。
巴拿馬型船市場過去一周也下跌約5%，而其主要航線之一同樣出現較多空載船聚集。這表示散裝航運不只大型船舶，整體需求也有轉弱跡象。
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