導入AI效應？蝦皮傳裁減數百名工程師
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彭博引述知情人士報導，蝦皮（Shopee）本周展開全球性人力精簡，預計裁減數百名工程師，在人工智慧（AI）引進職場並開發相關新服務之際，這個電商平台也加入其他科技公司精簡人事的行列。
據知情人士透露，這次裁員約占蝦皮開發團隊人力 8%。受影響的職位包括品質保證（QA）等領域，知情人士也說，後續還會進一步裁員。
這次裁員是否直接和Sea集團的AI布局有關，目前仍不清楚。不過，此舉恰逢各界熱議AI衝擊就業之際，加上知名投資人多爾西（Jack Dorsey）旗下Block和甲骨文（Oracle）相繼大規模裁員後，外界對企業借AI之名行裁員之實的質疑也愈來愈多。
Sea 集團發言人說，該公司會定期評估並調整人力需求。他說：「相關決策均經過審慎評估。對於受影響的同仁，我們承諾在過渡期間提供支援。」
Sea 股價自去年9 月以來表現疲軟，今年以來下跌34%。今年油價飆漲抑制消費情緒，並推升營運成本，投資人正密切檢視該公司的成長走向。
目前為止，Sea 僅小規模將AI應用於產品推薦和賣家工具。
據知情人士透露，蝦皮這次全球性裁員約影響數百名工程師，約占開發團隊人力的8%。這波精簡也涵蓋品質保證等職位，且後續不排除還有進一步裁員。 因為AI正快速進入企業流程，科技業又頻傳以AI提升效率為由裁員。蝦皮裁員時點正逢這股討論升溫，加上其他科技公司也曾大規模縮編，因此引發外界聯想。 Sea發言人表示，公司會定期評估並調整人力需求，相關決策經審慎考量，並承諾在過渡期間提供受影響員工支援。公司目前AI應用仍偏小規模，主要在推薦與賣家工具。
精華 FAQ
據知情人士透露，蝦皮這次全球性裁員約影響數百名工程師，約占開發團隊人力的8%。這波精簡也涵蓋品質保證等職位，且後續不排除還有進一步裁員。
因為AI正快速進入企業流程，科技業又頻傳以AI提升效率為由裁員。蝦皮裁員時點正逢這股討論升溫，加上其他科技公司也曾大規模縮編，因此引發外界聯想。
Sea發言人表示，公司會定期評估並調整人力需求，相關決策經審慎考量，並承諾在過渡期間提供受影響員工支援。公司目前AI應用仍偏小規模，主要在推薦與賣家工具。
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