AI晶片龍頭猛漲 亞洲市場選股陷困境

AI重點 文章重點整理： 重點一： 台積電、三星與海力士權重過高，迫使主動基金被動減碼。

台積電、三星與海力士權重過高，迫使主動基金被動減碼。 重點二： AI晶片股漲勢凌厲，使基金追高受限並落後基準指數。

AI晶片股漲勢凌厲，使基金追高受限並落後基準指數。 重點三：亞洲市場集中度升高，資金明顯轉向被動式與主題基金。

台積電 、三星 和SK海力士三家亞洲科技巨人合計占MSCI亞太（不含日本 ）指數近三分之一，集中度風險已超過許多主動式基金規定的上限。這些基金被迫出脫持股，也成了這波漲勢的副作用之一。

以Jupiter 資產管理公司亞洲股票收益基金經理人康拉德（Sam Konrad）為例，他的持股今年表現亮眼，如今不得不出脫這些表現最好的個股。

康拉德說：「我們被迫賣出台積電、三星和聯發科。」這些晶片股今年以來分別上漲 52%、159% 和 184%。

根據滙豐數據，台積電成了亞洲和全球新興市場基金中，被「減碼」最多的股票。原因在於，這波漲勢太過猛烈，在基準指數的權重更大，但基金的持股比重受限於規定，無法無限跟進加碼，結果被迫減碼，導致績效落後指數。

集中度風險的雙刃效應在最近幾波劇烈賣壓中亦顯現出來；隨著投資人對 AI 價位存疑，南韓和台灣股市在過去三個交易日中，已從歷史高點分別滑落 12% 和 6%。

被迫賣出的惡性循環

市場預期獲利將持續強勁成長之下，台積電占台灣加權股價指數的比重高達 41.5%，三星和海力士也占南韓 KOSPI 指數 55%。這表示大盤指數已淪為一兩檔股票的押注，與追蹤指數以代表多元投資組合的初衷背道而馳。

這讓主動型經理人更難擊敗大盤。

滙豐銀行亞太區股票策略主管 Herald Van der Linde在研究報告中說，這種集中度「形成結構性的挑戰」。

他指出：「隨著這些股票表現持續優於大盤，基金經理人將發現，想加碼愈來愈難，這不僅加劇了被迫賣出的惡性循環，即使基本面強勁，帳面上的減碼部位仍會隨之擴大。」

更棘手的是，這三檔股票以外表現最好的替代標的，多半也與 AI 主題脫不了關係，這代表產業多元化配置並未帶來報酬上的回饋。高盛指出，資訊科技類股漲勢驚人，但必需消費品和醫療保健等其他產業卻相對落後。

高盛並表示，從國家層面來看亦然：MSCI 亞太（不含日本）指數今年以來上漲 27%，但若剔除南韓和台灣，該指數其實下跌了 4%。

市場傾斜

這種現象並非首見。在美國，所謂的「科技七雄」約占標普 500 指數的三分之一，並吸引投資人資金從主動型基金流向被動型、市值型或主題型追蹤基金。

在亞洲，這種集中程度更為極端，且發展速度更快，進一步推升了資金轉向被動式基金的趨勢。

根據法銀巴黎證券（BNP Paribas）分析 EPFR 的數據顯示，過去五年來，亞洲的主動型基金累計淨流出 2,690 億美元，反觀被動式基金則吸金 5,100 億美元，其中四分之一的資金是在過去六個月內湧入。

法銀巴黎證券亞太區股票研究主管布拉頓（William Bratton）說：「近日湧入該地區被動式基金的資金規模……在過去十年中史無前例。」

集中度風險推動選股策略調整

為因應市場失衡，經理人已轉向 AI 供應鏈的下游，開始加碼中小型企業，並強調採取不盲目追隨失衡市場指數的投資策略。

例如，安本（Aberdeen）亞洲資深投資總監董子維（Issac Thong）最近便買進晶片製造設備的中型供應商：港股的ASM 太平洋和台股的弘塑。

Jupiter 的康拉德則偏好大型股，他的基金有近半資產布局於台灣和南韓。他持有鴻海（2317）和廣達（2382），以及 SK 海力士，他部位最大的個股則是聯發科。

他說：「我們的基金與大盤指數差異極大，投資方式也和同業大不相同，我們認為這就是我們績效勝過大盤的原因。」

在亞洲，這種集中度風險已比百度、阿里巴巴和騰訊在 2020 年 10 月全盛時期占 MSCI 中國指數 37.14% 比重時更為突出。

這股推動基金資金流向的震盪規模也是前所未見。

交易所數據顯示，外資重新配置部位導致南韓股市 5 月出現創紀錄賣超 279 億美元。與此同時，野村（Nomura）追蹤到今年以來，美國註冊的基金湧入韓台的資金高達 204 億美元，規模亦為空前。

伯恩斯坦（Bernstein）亞洲量化策略師Rupal Agarwal說：「自 4 月以來的漲勢延續至今，已導致亞洲股市集中度風險攀升至前所未見的水準。」