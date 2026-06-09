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SpaceX將在美IPO熱得發燙 台鏈被亞洲投資人視為關鍵門戶

編譯廖玉玲／綜合外電
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SpaceX即將在美國市場IPO，亞洲投資人也不想錯過這個大好機會，四處尋覓可搭...
SpaceX即將在美國市場IPO，亞洲投資人也不想錯過這個大好機會，四處尋覓可搭順風車的相關標的。 （路透）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：SpaceX傳出即將在美國IPO，引爆全球衛星與火箭概念股大漲。
  • 重點二：亞洲投資人聚焦台灣供應鏈，視其為參與SpaceX行情的關鍵門戶。
  • 重點三：中國與香港投資者受限後，轉向亞洲替代標的與相關概念股。

路透報導，SpaceX即將在美國市場辦理IPO，帶動全球衛星及火箭相關公司股價一飛沖天，從星鏈（Starlink）零組件製造商到持有SpaceX未上市股份的ETF，均吸引強勁需求。亞洲投資人也不想錯過這個大好機會，路透指出，台灣尤其被投資人視為進入SpaceX供應鏈的關鍵門戶。

台灣擁有衛星零件製造商敬鵬工業、啟碁科技和昇達科技，這些公司均表示向馬斯克的火箭公司供應零組件。香港中環資產投資（Central Asset Management）董事Jeffrey Chan告訴路透，台灣的華通、同欣電子和金寶電子，是亞洲市場中作為SpaceX投資替代標的的部分股票。

路透上周報導，中國和香港均無法進入SpaceX的網站，瀏覽其IPO相關資料。彭博的報導則稱，SpaceX的承銷商已禁止中國及香港投資者參與此次IPO。

但山不轉路轉，不少投資人轉而物色亞洲區內的供應商，以把握SpaceX帶動的行情。來自安徽的散戶胡小彬（音譯），過去兩個月買進星鏈的地面終端供應商信維通信，以及火箭專用金屬供應商西部超導。他告訴路透：「我自己挖掘了A股市場的相關概念股，還賺了不少錢」。胡小彬自稱是馬斯克的忠實粉絲，但已在SpaceX上市前出脫了這兩檔股票。

蘋果和特斯拉供應商的深圳上市公司藍思科技，將商業航天列為新的增長引擎後，今年股價已勁揚近50%，創下歷史新高。

精華 FAQ

  • 市場預期SpaceX上市將放大太空產業估值，連帶推升星鏈零組件、火箭材料與供應鏈公司熱度，相關概念股因此吸引大量資金追捧。

  • 路透指出，台灣有多家企業明確供應SpaceX零組件，且市場參與管道較完整，因此被視為亞洲投資人切入SpaceX題材的關鍵門戶。

  • 在無法進入SpaceX網站及可能被禁止參與IPO後，部分投資人改買亞洲區內相關供應商，例如地面終端、金屬材料與商業航天概念股。

馬斯克 SpaceX 香港

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