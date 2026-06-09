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大摩：LNG價格看漲至三年最高 因亞洲需求回升和庫存回補

編譯劉忠勇／綜合外電
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據商品分析機構Kpler彙整的數據顯示，亞洲LNG 6月到港量可望達到2,183...
據商品分析機構Kpler彙整的數據顯示，亞洲LNG 6月到港量可望達到2,183萬公噸，創五個月來最高。（路透）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：摩根士丹利預估亞洲LNG價格將升至三年來新高。
  • 重點二：亞洲需求回升與歐洲補庫存帶動夏季價格走強。
  • 重點三：供應缺口漸被填補，但美國對亞洲出口仍偏高。

摩根士丹利（Morgan Stanley）指出，受到亞洲氣溫升高和歐洲回補庫存推升需求，液化天然氣（LNG）價格勢將攀升至逾三年來最高價位。

據商品分析機構Kpler彙整的數據顯示，亞洲LNG 6月到港量可望達到2,183萬公噸，創五個月來最高，也高於去年同月的2,155萬公噸。

麥克德莫特（Devin McDermott）和拉茲（Martijn Rats）在內摩根士丹利分析師則在報告中預測，亞洲基準天然氣價格第 3 和第 4 季將漲到每百萬英熱單位（Btu）25 美元，比遠期合約價格高出30%以上。上次出現這價位是在 2023 年初，當時歐洲國家為抵銷俄羅斯管線減供而大舉採購LNG，導致全球價格走高。

摩根士丹利認為，即使中東衝突近期獲得解決，價格仍會上漲。這場衝突使荷莫茲海峽幾乎完全封閉，切斷了全球約五分之一的LNG供應，來自波斯灣產油國卡達和阿拉伯聯合大公國首當其衝。摩根士丹利說，印度和中國大陸主要市場的消費已開始回升，而入冬前建立庫存的時機也很緊迫。

分析師說。「3月和4月，全球進口量急跌，大部抵消了供應缺口，」「隨著建立庫存日益迫切、夏季高溫來臨，需求已開始復甦。」

摩根士丹利指出，波斯灣供應缺口大部已由其他地區設施提高產能以及北美新增產能所填補，5月全球供應量僅比去年同期少了100萬公噸。

與此同時，亞洲6月和7月氣溫預料將略高於往年，應可持續支撐消費。

荷莫茲海峽在美國和以色列2月28日攻擊伊朗後已形同封閉，卡達出口隨之中斷，卡達 2025 年出口量達 8,090 萬噸，這一斷供嚴重衝擊市場。亞洲 4 月 LNG 進口量降至 1,874 萬噸，寫下六年來谷底。

Kpler預測，中國6月進口量可望達448萬公噸，略低於5月的四個月高點474萬公噸。中國5月和6月的進口量也遠高於3月的378萬公噸，以及4月的八年來低點363萬公噸。

Kpler估計，日本6月到港量可望達533萬公噸，創三個月來高峰，也高於去年同期的491萬公噸。南韓是第三大LNG進口國，6月到港量預計為326萬公噸，略低於5月的337萬公噸和去年6月的348萬公噸。

在供應方面，伊朗戰爭爆發初期湧向亞洲的美國LNG開始退潮，6月出口量料在273萬公噸，低於5月創紀錄的407萬公噸。不過，美國對亞洲的出口量仍遠高於伊朗戰爭前三個月的平均115萬公噸。

精華 FAQ

  • 主因是亞洲夏季高溫帶動用氣需求回升，歐洲也在補回庫存，雙重需求使市場轉趨吃緊；分析師並預期第三、四季價格將明顯高於遠期合約。

  • Kpler數據顯示，亞洲6月到港量預估升至2183萬公噸，為五個月高點，也高於去年同期；中國、日本進口回升，南韓則小幅低於5月。

  • 中東衝突曾使荷莫茲海峽幾乎封閉，卡達等供應受阻，但其他地區擴產與北美新增產能已部分填補缺口，整體供應僅較去年少約100萬公噸。

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