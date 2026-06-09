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幣安搶進股票交易 推零手續費買美股 3天吸金破3億美元 下一步是亞股

編譯葉亭均／綜合外電
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加密貨幣交易所幣安（Binance）本月稍早已開始提供美股交易服務，主打「零手續...
加密貨幣交易所幣安（Binance）本月稍早已開始提供美股交易服務，主打「零手續費」與「穩定幣交易」。（路透）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：幣安已推出美股交易，並計劃擴展至亞洲股票市場。
  • 重點二：平台主打零手續費與穩定幣買股，吸引新客戶快速成長。
  • 重點三：三天管理資產破三億美元，但部分地區用戶仍受限制。

根據日本媒體報導，全球加密貨幣交易所龍頭幣安（Binance）本月稍早已開始提供美股交易服務，現在進一步尋求在自家平台上推出亞股交易服務。

幣安計劃將股票交易業務擴展至亞洲市場，包含讓投資人可交易南韓、日本及香港的股票。目前正值加密貨幣市場低迷、比特幣價格持續下跌，相較下，股市持續火熱。

幣安的願景是成為全資產平台，讓用戶在單一平台上能以低成本、更流暢地的方式，交易股票、加密貨幣及ETF等多種資產類別。

幣安6月初已開始提供美股交易服務，主打「零手續費」與「穩定幣交易」。幣安的用戶可使用USDT和USD1等穩定幣購買美股。該平台標榜股票交易「零佣金」，而且可讓客戶直接持有股票所有權。這些持股是由受美國監管的清算機構託管。

幣安在美股業務方面初步成果顯著，其美股交易服務最初涵蓋個股與ETF，推出後僅三天，管理資產規模便突破3億美元。首日股票交易用戶中有6%為新註冊客戶，第二天則上升至7%，顯示該業務吸收新客戶的能力強大。

幣安是靠著在阿拉伯聯合大公國阿布達比國際金融中心（ADGM）持有執照的架構下，向全球提供證券交易服務。不過，幣安也指出，限制美國、中國和香港等部分司法管轄區的用戶交易。

精華 FAQ

  • 幣安已先在平台上提供美股交易，涵蓋個股與ETF，接著計劃把服務延伸到亞洲市場，目標包括南韓、日本與香港股票。

  • 幣安主打零手續費與穩定幣交易，用戶可用USDT、USD1購買美股，並可直接持有股票所有權，託管則由受美國監管機構負責。

  • 美股交易服務推出三天後，管理資產規模就突破三億美元，首日與第二天的新註冊客戶占比也上升；但美國、中國與香港等地用戶仍受限制。

亞股 美股 加密貨幣

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