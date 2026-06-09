幣安搶進股票交易 推零手續費買美股 3天吸金破3億美元 下一步是亞股

加密貨幣交易所幣安（Binance）本月稍早已開始提供美股交易服務，主打「零手續費」與「穩定幣交易」。（路透）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 幣安已推出美股交易，並計劃擴展至亞洲股票市場。

幣安已推出美股交易，並計劃擴展至亞洲股票市場。 重點二： 平台主打零手續費與穩定幣買股，吸引新客戶快速成長。

平台主打零手續費與穩定幣買股，吸引新客戶快速成長。 重點三：三天管理資產破三億美元，但部分地區用戶仍受限制。

根據日本媒體報導，全球加密貨幣 交易所龍頭幣安（Binance）本月稍早已開始提供美股 交易服務，現在進一步尋求在自家平台上推出亞股 交易服務。

幣安計劃將股票交易業務擴展至亞洲市場，包含讓投資人可交易南韓、日本及香港的股票。目前正值加密貨幣市場低迷、比特幣價格持續下跌，相較下，股市持續火熱。

幣安的願景是成為全資產平台，讓用戶在單一平台上能以低成本、更流暢地的方式，交易股票、加密貨幣及ETF等多種資產類別。

幣安6月初已開始提供美股交易服務，主打「零手續費」與「穩定幣交易」。幣安的用戶可使用USDT和USD1等穩定幣購買美股。該平台標榜股票交易「零佣金」，而且可讓客戶直接持有股票所有權。這些持股是由受美國監管的清算機構託管。

幣安在美股業務方面初步成果顯著，其美股交易服務最初涵蓋個股與ETF，推出後僅三天，管理資產規模便突破3億美元。首日股票交易用戶中有6%為新註冊客戶，第二天則上升至7%，顯示該業務吸收新客戶的能力強大。

幣安是靠著在阿拉伯聯合大公國阿布達比國際金融中心（ADGM）持有執照的架構下，向全球提供證券交易服務。不過，幣安也指出，限制美國、中國和香港等部分司法管轄區的用戶交易。