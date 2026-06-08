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世界危機未結束 IMF：全球尚未對未來更為頻繁的震撼做好準備

編譯任中原／取材自彭博資訊
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國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃8日表示，全世界近年來遭受一連串危機之後，必須...
國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃8日表示，全世界近年來遭受一連串危機之後，必須建立足夠堅實的基礎，以抵禦未來更為頻繁的震撼。（路透）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：IMF總裁警告全球尚未準備好應對未來更頻繁的震撼。
  • 重點二：她特別提醒人工智慧擴散，可能衝擊就業與貧富差距。
  • 重點三：IMF將在七月更新經濟預測，反映中東戰爭等新變數。

國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃8日表示，全世界近年來遭受一連串危機之後，必須建立足夠堅實的基礎，以抵禦未來更為頻繁的震撼。她特別強調應重視人工智慧（AI）對就業及貧富差距可能造成的負面衝擊。

喬治艾娃表示，「我擔心我們尚未完全體認到全世界將何去何從。我們還未走到震撼已經過去的境地」。

目前正在進行的一項主要轉型，是AI以及對勞動市場與在地經濟造成的衝擊正在擴散之中。喬治艾娃指出，之前各個組織與她本人都未能體認到全球化造成的貧富差距，她想要確保AI不會重演這種情況。

她說，全球化之下世界整體經濟雖表現較佳，但許多社會因為工作機會消失，而且未得到足夠的重視，因此已經被空洞化，「我非常熱望AI不要重演這種情況」。

IMF在4月發表的世界經濟展望（WEO）報告中，因為中東戰爭而修經濟成長目標，7月將再發表最新報告，並修正對多國的經濟預估。

精華 FAQ

  • 她表示，世界近年雖經歷多起危機，但仍未真正進入震撼已過的狀態，全球需要更堅實的基礎來承受未來更頻繁、更多元的衝擊。

  • 她擔心AI會像過去全球化一樣，造成部分地區工作機會流失、經濟空洞化與貧富差距擴大，因此希望各界及早因應其對勞動市場的衝擊。

  • IMF已在4月因中東戰爭下修成長預測，預計7月公布最新世界經濟展望，並進一步修正多個國家的經濟預估，以反映新風險。

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