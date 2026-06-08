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要捧金飯碗好難？金融畢業生陷「AI面試」生存戰 初級分析師職缺砍2/3

編譯葉亭均／綜合外電
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AI浪潮席捲金融業，初級分析師職缺大幅縮減，讓滿懷雄心的金融系畢業生們面臨前所未...
AI浪潮席捲金融業，初級分析師職缺大幅縮減，讓滿懷雄心的金融系畢業生們面臨前所未有的科技生存戰。（路透）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：金融業導入AI後，畢業生第一關就得面對AI面試篩選。
  • 重點二：銀行初級分析師招募大減，部分機構削減幅度高達三分之二。
  • 重點三：AI正滲入客服、交易與監控，部分工作被自動化但仍需人才。

AI浪潮席捲金融業，現在連畢業生想踏入這一行，首要關卡就是通過「AI面試」。隨著AI逐步取代「新手」，也讓昔日搶手的初級分析師職缺大幅縮減，讓滿懷雄心的金融系畢業生們面臨前所未有的科技生存戰。

渴望踏入銀行和金融界學生們，必須準備好在第一關就與AI交手。舉例來說，就讀英國華威商學院的邦尼克（Andre Bonnick），花了數小時反覆演練自己要表達的內容，包含使用職缺公告中的關鍵字、練習眼神接觸，並遵循招募人員給他的建議，但他不是在準備與真人聘僱主管面談，而是準備面對由AI軟體所進行的初步篩選面試。

即使成功跨過門檻，金融領域畢業生接下來還得面對另一個問題：未來幾年這些工作是否還會留給人類？

多數高階主管的共識是，隨著導入AI，許多職位將被裁撤。摩根大通執行長戴蒙去年12月表示，AI技術「將消除工作職位」；花旗集團執行長范潔恩說，一些工作「將不再被需要」，而高盛總裁沃德倫則把員工形容為一條「人力組裝線」，非常適合被自動化取代。

多年來因金融業的穩定性和高薪而趨之若鶩的學生們，現在發現提供給他們的初級職缺變少了。麥肯錫旗下AI顧問機構QuantumBlack高級合夥人帕特奈克說，銀行正將初級分析師的招募人數削減高達三分之二。他表示，雖然銀行吸納畢業生的數量將萎縮，但銀行不太可能完全拋棄他們，「銀行業是一種師徒制的行業。今天的初級分析師會成為明天的常務董事。資深的判斷力是無法從外部橫向製造出來的」。

銀行目前正試圖在特定功能中導入 AI，包括客戶服務、交易和貿易監控。例如花旗正推出一款由對話式AI驅動的虛擬理財專員，為客戶提供財務指導。例如針對定存到期或管理子女的大學基金提供建議。

巴克萊銀行則利用AI來監控涉及人類客服人員的通話，藉此提高效率，且不會讓工作面臨風險。該公司在2月說，自10月推出該計畫以來，生成式AI已摘要了超過800萬通客戶電話，成效顯著。

數位銀行Revolut最近推出一款名為AIR的應用程式內AI助理，可向客戶提供詳細的消費明細、對旅行和必需品進行分類。客戶體驗與AI產品總經理波諾馬列娃說，它的設計宗旨是讓財務管理變得「像發簡訊一樣輕鬆自然」。

精華 FAQ

  • 他們往往先要接受AI軟體進行的初步篩選面試，系統會依關鍵字、表達內容與眼神接觸等條件評估，通過後才有機會見到真人主管。

  • 因銀行加速導入AI，許多可標準化的工作被自動化取代，招募需求因此下降。麥肯錫旗下顧問也指出，部分銀行已將初級分析師招募數削減高達三分之二。

  • 多家銀行把AI用在客戶服務、交易與通話監控等功能，例如花旗推出虛擬理財專員，巴克萊用AI摘要客戶電話，Revolut也提供消費分類助理。

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