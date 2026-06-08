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Nvidia攜手SK海力士開發新世代AI記憶體 NAVER建Nvidia DSX平台AI工廠

編譯葉亭均／綜合外電
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輝達（Nvidia）執行長黃仁勳在到訪南韓期間促成多項與韓企的合作案。圖為輝達執...
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳在到訪南韓期間促成多項與韓企的合作案。圖為輝達執行長黃仁勳（右）和SK集團會長崔泰源（右二）、LG集團會長具光謨（左二）、Naver會長李海珍（左）5日聚餐，被稱為「韓版兆元宴」。（路透）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：輝達與SK海力士簽多年協議，共同開發未來AI記憶體。
  • 重點二：黃仁勳證實三大記憶體廠獲批HBM4，支援Vera Rubin
  • 重點三：NAVER採用輝達DSX平台建AI工廠，強化南韓主權AI

輝達Nvidia）執行長黃仁勳在到訪南韓期間促成多項與韓企的合作案，包括輝達與SK海力士同意合作設計未來世代的AI記憶體，這對SK海力士是一大勝利；南韓網路巨頭NAVER則同意興建以輝達技術架構為基礎的資料中心，藉此鞏固自家在南韓AI市場的主導地位。

輝達與SK海力士發表聲明說，已簽署一項多年期合作協議，共同提升晶片設計與製造技術。輝達將協助合作夥伴拓展至新的領域，包括AI基礎設施、實體AI，以及供Vera Rubin使用的記憶體產品。Vera Rubin是輝達下一代、性能最強大的AI加速器平台，已進入全面量產階段，預期第3季開始出貨

黃仁勳上周首次證實，公司已批准三星電子、SK海力士以及美光科技供應HBM4（第四代高頻寬記憶體），這是Vera Rubin的重要零組件。這三家稱霸全球記憶體市場的企業，正激烈競爭這塊利潤豐厚的業務市場。

另外，輝達全球AI雲端與基礎設施副總裁米爾普里（Raj Mirpuri）表示，南韓網路領導業者與雲端服務提供商NAVER將採用輝達的DSX平台建置AI基礎設施，並且以GW等級的規模支援AI代理與機器人運作。

米爾普里說，雙方的合作將整合輝達的Nemotron 3 Ultra與NAVER的HyperClova X模型，讓NAVER成為推動韓國「主權AI」發展的重要力量。

輝達DSX平台將為NAVER提供完整的AI工廠藍圖，在AI需求快速成長之際，以最低的Token成本服務南韓各產業及全球AI雲端客戶。NAVER將利用輝達的Nemotron 3 Ultra模型打造南韓的主權AI能力。

近年來，南韓一直積極建立自己的AI生態系，希望降低對外國技術與服務的依賴，並確保關鍵AI能力掌握在本國企業與機構手中。

精華 FAQ

  • 雙方簽署多年期合作協議，將共同提升晶片設計與製造技術，並合作開發未來世代AI記憶體，支援輝達下一代Vera Rubin平台。

  • HBM4是Vera Rubin的重要零組件，黃仁勳已證實三星、SK海力士與美光都獲得供應資格，三家記憶體巨頭將激烈競爭這塊高利潤市場。

  • NAVER將以DSX平台建置AI基礎設施，整合Nemotron 3 Ultra與HyperClova X，支援AI代理與機器人運作，並降低Token成本。

Nvidia 黃仁勳 輝達

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