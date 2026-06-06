股市過熱？花旗示警：全球泡沫程度升抵金融海嘯以來最高

花旗警告，全球股市泡沫水準來到2008年來最高。（路透）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 花旗指出全球股市泡沫程度已升至金融海嘯以來最高。

花旗指出全球股市泡沫程度已升至金融海嘯以來最高。 重點二： 依熊市核對清單，全球已符合十項，美股更達十一點五項。

依熊市核對清單，全球已符合十項，美股更達十一點五項。 重點三：花旗仍偏正面，但提醒若警訊續增，回檔未必適合承接。

根據花旗（Citi）5日的報告，全球股市目前的泡沫水準為2008年金融海嘯以來最高，但還不到過熱的程度。

花旗分析師曼希（Beata Manthey）表示，依據自家的熊市核對清單（BMC），目前全球股市在18項特徵符合10項，為金融海嘯以來最多，且持續穩定增加。美國的泡沫水準較高，符合11.5項；歐洲較低，僅符合5項。

花旗示警，歷史經驗顯示，一旦跨越雙位數門檻，通常符合的特徵會更快增加。目前的推動因素，包括各產業估值攀增、投資人日益樂觀、人工智慧（AI）資本支出擴增、首次公開發行股票（IPO）與售股熱絡。不過，信用利差仍窄，為正面信號。

花旗也說，儘管熊市信號增多，但目前泡沫水準仍低於過往的熊市，例如在2000年，該清單符合17.5項，在金融海嘯前夕則來到13項。

因此，曼希寫道：「我們對年底前股市仍抱持偏正面的看法。」他並指出，若更多警訊持續浮現，「這將更加印證，股市拉回未必就該進場承接」。