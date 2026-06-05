我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃考驗紐約市交通 8嚴重壅堵日宜乘公共交通出行

釣魚、野餐、看海 紐約夏季一日遊

訪韓首站奔網咖 黃仁勳驚見Faker還在用「這張顯卡」笑喊骨董 送親簽5090

編譯陳律安／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
黃仁勳與T1全隊，擺出Faker招牌的手勢。（歐新社）
黃仁勳與T1全隊，擺出Faker招牌的手勢。（歐新社）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：黃仁勳訪韓首站前往T1基地營，與Faker及戰隊成員會面。
  • 重點二：得知Faker仍用RTX 4070後，黃仁勳笑稱那是骨董並送RTX 5090。
  • 重點三：他同場宣傳RTX Spark量產與Vera Rubin，強調深化韓國合作。

人工智慧輝達NVIDIA）執行長黃仁勳時隔七個月再度造訪南韓，首站拜訪位在首爾麻浦區、由職業電競戰隊T1經營的電競網咖「T1基地營」，與大名鼎鼎的T1《英雄聯盟》選手「Faker」李相赫會面。

黃仁勳在與Faker等戰隊選手見面時表示：「南韓是電子競技的發源地。南韓玩家為了獲勝，總是選擇最好的繪圖處理器（GPU），那就是輝達的GPU。」他並表示：「南韓一直是對我而言非常特別的國家，我感謝所有長期支持輝達的人。」

與Faker交談後，黃仁勳得知Faker目前在用的顯卡是GeForce RTX 4070，他笑稱那是「骨董」，送上一張附有他親筆簽名的GeForce RTX 5090顯示卡作為禮物。Faker則回贈簽名隊服。黃仁勳也與T1全隊，擺出Faker招牌的「閉嘴」手勢。

活動現場還舉辦抽獎活動，送出「RTX Spark」及輝達最新顯示卡。RTX Spark是輝達近期發表的新一代人工智慧（AI）個人電腦產品系列。

黃仁勳談到RTX Spark時表示：「三年前，我與微軟執行長納德拉（Satya Nadella）討論必須重新定義個人電腦，於是透過全新設計打造出RTX Spark。這是一款能在筆電、桌機與工作站提供卓越效能的新世代電腦。」

他強調：「RTX Spark目前已進入量產階段，將帶領我們邁向AI時代。」

黃仁勳也特別暗示，輝達積極推進的下一代AI加速器「Vera Rubin」量產準備工作。已進入倒數階段。他說：「由於核心半導體生產在未來將變得更加重要，因此我們將進一步強化與南韓半導體企業的合作夥伴關係。」

黃仁勳（左）也獲贈簽名隊服。（歐新社）
黃仁勳（左）也獲贈簽名隊服。（歐新社）

黃仁勳（左）致贈5090顯卡給電競傳奇Faker。（歐新社）
黃仁勳（左）致贈5090顯卡給電競傳奇Faker。（歐新社）

精華 FAQ

  • 他首站前往首爾麻浦區的T1基地營，與T1《英雄聯盟》明星選手Faker李相赫及戰隊成員見面，並在現場交流電競與輝達產品。

  • 因為他得知Faker目前使用的是GeForce RTX 4070，便以幽默口吻稱那張卡像骨董，隨後送上親筆簽名的GeForce RTX 5090作為禮物。

  • 活動中也介紹RTX Spark已進入量產，黃仁勳並提到下一代AI加速器Vera Rubin準備工作加速，還表示將強化與南韓半導體企業合作。

黃仁勳 NVIDIA 輝達

上一則

黃仁勳抵達首爾 證實記憶體三巨頭HBM4都獲認證 全力供應Vera Rubin

下一則

人力更便宜？AI成本爆表痛醒美企主管 月費帳單竟飆5億美元

延伸閱讀

黃仁勳訪韓行程曝 先會電競選手Faker 再與各大企業餐會

黃仁勳訪韓行程曝 先會電競選手Faker 再與各大企業餐會
黃仁勳本周訪韓 稱台韓半導體各有特色無需比較

黃仁勳本周訪韓 稱台韓半導體各有特色無需比較
NVIDIA GTC／黃仁勳發表「RTX Spark」晶片 輝達正式進入PC市場

NVIDIA GTC／黃仁勳發表「RTX Spark」晶片 輝達正式進入PC市場
Nvidia殺進PC處理器市場 聯發科助攻 挑戰英特爾、超微

Nvidia殺進PC處理器市場 聯發科助攻 挑戰英特爾、超微

熱門新聞

黃仁勳說，孩子在AI時代該讀哪科不要緊，但說故事的能力、創造力和判斷力，仍會很重要。（路透）

黃仁勳：AI時代讀哪科不重要 但「這三個能力」不可或缺

2026-05-26 07:30
長江存儲（YMTC）商標。路透

長江存儲有望超車美光、鎧俠 成全球NAND三哥

2026-06-03 11:20
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日訪台掀起「仁來瘋」，民眾要求簽名的無禮舉動，讓向來親民的黃仁勳罕見變臉，影片曝光引發熱議。圖／smallbighead_tw授權

「妳實在太麻煩了」黃仁勳遭狂追簽名 罕見變臉畫面瘋傳

2026-06-04 18:26
AI熱潮讓人歡喜讓人憂，但總是有實力堅強的競爭者，且這些強者才是讓投資人安心的標的。 (路透)

晶片股泡沫化疑慮...這5檔才是真贏家 美銀首選股也有它

2026-05-31 10:48
近年來，美國股市樣貌丕變，反映全球貿易趨勢變遷到人工智慧（AI）興起等多重影響。許多轉變是結構性的，投資人尤其應注意近年興起的五大投資主題，並順勢調整策略。（路透）

只知AI？美國這5大題材股崛起 快調整投資策略趨吉避凶

2026-05-30 07:20
AI興起導致一整個世代新創公司受到「非死即傷」的重大衝擊。（路透）

ChatGPT問世…220多家獨角獸新創公司遭AI重創 非死即傷

2026-06-01 12:46

超人氣

更多 >
原定飛美國 波音客機在登機口突然坍塌 多人受傷

原定飛美國 波音客機在登機口突然坍塌 多人受傷
鄭麗文僑宴場地被指滿滿紅統味 國民黨：這些人都去過

鄭麗文僑宴場地被指滿滿紅統味 國民黨：這些人都去過
七旬夫妻怕得失智症 向子女公開資產卻悔不當初

七旬夫妻怕得失智症 向子女公開資產卻悔不當初
漢堡王15年未見餐點回歸 粉絲：真的好想念

漢堡王15年未見餐點回歸 粉絲：真的好想念
北大教授饒毅：中國「學術不端」創世界紀錄

北大教授饒毅：中國「學術不端」創世界紀錄