訪韓首站奔網咖 黃仁勳驚見Faker還在用「這張顯卡」笑喊骨董 送親簽5090
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人工智慧輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳時隔七個月再度造訪南韓，首站拜訪位在首爾麻浦區、由職業電競戰隊T1經營的電競網咖「T1基地營」，與大名鼎鼎的T1《英雄聯盟》選手「Faker」李相赫會面。
黃仁勳在與Faker等戰隊選手見面時表示：「南韓是電子競技的發源地。南韓玩家為了獲勝，總是選擇最好的繪圖處理器（GPU），那就是輝達的GPU。」他並表示：「南韓一直是對我而言非常特別的國家，我感謝所有長期支持輝達的人。」
與Faker交談後，黃仁勳得知Faker目前在用的顯卡是GeForce RTX 4070，他笑稱那是「骨董」，送上一張附有他親筆簽名的GeForce RTX 5090顯示卡作為禮物。Faker則回贈簽名隊服。黃仁勳也與T1全隊，擺出Faker招牌的「閉嘴」手勢。
Jensen Huang’s first stop after landing in Korea was to meet Faker.— TeslaZoa (@TeslaZoa) June 5, 2026
Jensen Huang is striking the same pose with Faker.
The king of AI and the king of League finally logged into the same server. pic.twitter.com/QNBopc7bFi
活動現場還舉辦抽獎活動，送出「RTX Spark」及輝達最新顯示卡。RTX Spark是輝達近期發表的新一代人工智慧（AI）個人電腦產品系列。
黃仁勳談到RTX Spark時表示：「三年前，我與微軟執行長納德拉（Satya Nadella）討論必須重新定義個人電腦，於是透過全新設計打造出RTX Spark。這是一款能在筆電、桌機與工作站提供卓越效能的新世代電腦。」
他強調：「RTX Spark目前已進入量產階段，將帶領我們邁向AI時代。」
黃仁勳也特別暗示，輝達積極推進的下一代AI加速器「Vera Rubin」量產準備工作。已進入倒數階段。他說：「由於核心半導體生產在未來將變得更加重要，因此我們將進一步強化與南韓半導體企業的合作夥伴關係。」
他首站前往首爾麻浦區的T1基地營，與T1《英雄聯盟》明星選手Faker李相赫及戰隊成員見面，並在現場交流電競與輝達產品。 因為他得知Faker目前使用的是GeForce RTX 4070，便以幽默口吻稱那張卡像骨董，隨後送上親筆簽名的GeForce RTX 5090作為禮物。 活動中也介紹RTX Spark已進入量產，黃仁勳並提到下一代AI加速器Vera Rubin準備工作加速，還表示將強化與南韓半導體企業合作。
精華 FAQ
他首站前往首爾麻浦區的T1基地營，與T1《英雄聯盟》明星選手Faker李相赫及戰隊成員見面，並在現場交流電競與輝達產品。
因為他得知Faker目前使用的是GeForce RTX 4070，便以幽默口吻稱那張卡像骨董，隨後送上親筆簽名的GeForce RTX 5090作為禮物。
活動中也介紹RTX Spark已進入量產，黃仁勳並提到下一代AI加速器Vera Rubin準備工作加速，還表示將強化與南韓半導體企業合作。
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