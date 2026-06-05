訪韓首站奔網咖 黃仁勳驚見Faker還在用「這張顯卡」笑喊骨董 送親簽5090

黃仁勳與T1全隊，擺出Faker招牌的手勢。（歐新社）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 黃仁勳訪韓首站前往T1基地營，與Faker及戰隊成員會面。

黃仁勳訪韓首站前往T1基地營，與Faker及戰隊成員會面。 重點二： 得知Faker仍用RTX 4070後，黃仁勳笑稱那是骨董並送RTX 5090。

得知Faker仍用RTX 4070後，黃仁勳笑稱那是骨董並送RTX 5090。 重點三：他同場宣傳RTX Spark量產與Vera Rubin，強調深化韓國合作。

人工智慧輝達 （NVIDIA ）執行長黃仁勳 時隔七個月再度造訪南韓，首站拜訪位在首爾麻浦區、由職業電競戰隊T1經營的電競網咖「T1基地營」，與大名鼎鼎的T1《英雄聯盟》選手「Faker」李相赫會面。

黃仁勳在與Faker等戰隊選手見面時表示：「南韓是電子競技的發源地。南韓玩家為了獲勝，總是選擇最好的繪圖處理器（GPU），那就是輝達的GPU。」他並表示：「南韓一直是對我而言非常特別的國家，我感謝所有長期支持輝達的人。」

與Faker交談後，黃仁勳得知Faker目前在用的顯卡是GeForce RTX 4070，他笑稱那是「骨董」，送上一張附有他親筆簽名的GeForce RTX 5090顯示卡作為禮物。Faker則回贈簽名隊服。黃仁勳也與T1全隊，擺出Faker招牌的「閉嘴」手勢。

Jensen Huang’s first stop after landing in Korea was to meet Faker.



Jensen Huang is striking the same pose with Faker.



The king of AI and the king of League finally logged into the same server. pic.twitter.com/QNBopc7bFi — TeslaZoa (@TeslaZoa) June 5, 2026

活動現場還舉辦抽獎活動，送出「RTX Spark」及輝達最新顯示卡。RTX Spark是輝達近期發表的新一代人工智慧（AI）個人電腦產品系列。

黃仁勳談到RTX Spark時表示：「三年前，我與微軟執行長納德拉（Satya Nadella）討論必須重新定義個人電腦，於是透過全新設計打造出RTX Spark。這是一款能在筆電、桌機與工作站提供卓越效能的新世代電腦。」

他強調：「RTX Spark目前已進入量產階段，將帶領我們邁向AI時代。」

黃仁勳也特別暗示，輝達積極推進的下一代AI加速器「Vera Rubin」量產準備工作。已進入倒數階段。他說：「由於核心半導體生產在未來將變得更加重要，因此我們將進一步強化與南韓半導體企業的合作夥伴關係。」

黃仁勳（左）也獲贈簽名隊服。（歐新社）

黃仁勳（左）致贈5090顯卡給電競傳奇Faker。（歐新社）