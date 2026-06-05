若總數暴增 人形機器人大軍將長驅直入製造廠？目前仍面臨2大障礙

人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）新一代架構Vera Rubin進入全面量產，本周在台北國際會議中心設置輝達企業端產品展示區，以人形機器人展示輝達在工業與商業自動化領域的核心技術。（中央社）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 人形機器人若達十億台，將重塑全球製造業勞動結構。

人形機器人若達十億台，將重塑全球製造業勞動結構。 重點二： 供應擴張帶動成本下滑，中美企業正加速量產布局。

供應擴張帶動成本下滑，中美企業正加速量產布局。 重點三：稀土供應與工會政治壓力，仍是進入工廠的兩大障礙。

唯恐人工智慧（AI）吞噬工作的憂慮正衝擊軟體和其他服務業，但更大的破壞潮正迅速撲向全球工廠。

人形機器人（humanoid）是實體AI，昔日僅見於科幻小說，且至今為數仍小，據保守估計僅2.5萬台左右，連替代幾座汽車工廠的人力都嫌不足。

但摩根士丹利預期，到2050年，人形機器人總數將衝上10億大關。假設人形機器人的能力可媲美真人勞工，此數將相當於目前全球勞動力的四分之一，以及2050年預估勞動力的五分之一。

美中供應增加 迅速壓低人形機器人成本

成長如此飛快，是因為供應商正加緊生產，以致成本迅速下降。美國和中國電動車製造商特斯拉、小鵬（Xpeng）和小米（Xiaomi）全都朝量產奔馳，即使途中遭遇一些路障。

同時，科技巨人領頭將AI整合至實體世界。輝達（Nvidia）執行長黃仁勳宣稱實體AI將是下一波科技業巨浪；Google的DeepMind要賦予機器人能力，得以勝任之前未訓練去做的新任務。阿里巴巴 最新型機器人不僅內建AI視覺和思考功能，還兼具「行動」能力。

供應量增加正壓低機器人製造成本，未來隨著功能改良，操作和維護成本也可望降低。巴克萊估計，價格已比30年前降了30倍，單價變成10萬美元左右。此數大致相當於真人製造業勞工全年勞動成本，包含社安金和其他津貼。

中國的人形機器人價格更是此數的一半，甚至更低。宇樹科技（Unitree）的機器人起價13,500美元。馬斯克表示，特斯拉的Optimus人形機器人售價終會降到3萬美元左右。隨著電池續航力更長且能替換，需求可望增加，價格必會隨採用率擴增而降下來。

人形機器人攻占製造業廠房仍有兩大障礙

不過，人形機器人大軍要攻占製造業廠房面臨兩大障礙。

供應鏈障礙是其一。讓機器人能做彎身、舉臂等動作的致動器（actuator），需要稀土永久磁鐵，這種關鍵材料的供應掌控在中國手中。麥肯錫估計，稀土永磁占一半的材料成本，因此從可得性和訂價角度來看，都形成一大弱點。

其次是政治障礙。工廠和倉儲勞工的政治勢力強大，遠比坐辦公桌的白領勞工能影響政府政策，從川普推動製造業「回岸」，和關稅措施七折八扣，即可見一斑。

工作岌岌可危的焦慮，既擋不住AI潮流，也無法阻止人形機器人進駐廠房。然而，特斯拉在美國登廣告為大約200個Optimus相關職位招聘人手，顯示人類至少目前還有用處。