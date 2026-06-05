Lululemon砍財測 股價大跌11% 新品失靈、競爭加劇 新CEO迎考驗
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高階運動服飾品牌Lululemon因美國市場持續疲弱，大幅調降全年財測和本季獲利展望，雙雙低於市場預期。
總部在溫哥華的Lululemon預計，本年度營收將介於110億至111.5億美元，低於先前預估的113.5億至115億美元；全年每股盈餘預測下修至10.95至11.15美元，也低於先前的12.10至12.30美元。第2季毛利率預計將下降約4.1個百分點，部分原因來自關稅成本上升及投資支出增加。
消息公布後，盤後股價重挫11%，今年來累計跌幅接近40%，成為標普500指數表現最差的成分股之一。
在營收占比逾半的美國市場，第1季營收年減4%，而去年同期成長2%。管理層表示，美洲地區來客數下降、進店消費者購買率降低，而近幾個月媒體與社群網站上的負面評論，也進一步衝擊銷售表現。
相較之下，中國市場表現依然強勁。第1季中國市場營收以固定匯率計算成長23%，約占整體營收的19%；預計第2季仍可維持中至高雙位數增幅，但不足以彌補北美市場疲弱帶來的衝擊。
分析人士指出，Lululemon正面臨品牌吸引力下滑與競爭加劇的雙重壓力，Vuori與Alo Yoga等新興品牌正持續搶攻市場。
GlobalData董事總經理Neil Saunders指出，Lululemon過去憑藉創新設計與流行感建立的優勢已逐漸消失，太多產品顯得重複，購物體驗變得平淡無奇。
Lululemon坦言，第1季推出的新產品未能引發預期中的市場熱度。該公司表示，正加快新品上市速度，新品開發周期已由過去18至24個月縮短至15至16個月。
投資人正關注即將於9月上任的新執行長、前Nike高層歐尼爾（Heidi O'Neill）能否重新帶動銷售成長。Lululemon預期第2季將是今年折扣促銷力度最大的一季，以加快清理庫存並為新品騰出銷售空間。
主因是美國市場持續疲弱，來客數與購買率下滑，加上新品未能帶動買氣，管理層因此同步下調全年營收與每股盈餘預估。 中國市場仍維持強勁，第1季以固定匯率計算成長23%，約占營收19%，第2季也可望雙位數成長，但仍不足以彌補北美的明顯疲弱。 市場正觀察9月上任的新執行長Heidi O'Neill能否重振品牌與銷售，同時也關注公司加速新品上市、加大折扣清庫存的效果。
精華 FAQ
主因是美國市場持續疲弱，來客數與購買率下滑，加上新品未能帶動買氣，管理層因此同步下調全年營收與每股盈餘預估。
中國市場仍維持強勁，第1季以固定匯率計算成長23%，約占營收19%，第2季也可望雙位數成長，但仍不足以彌補北美的明顯疲弱。
市場正觀察9月上任的新執行長Heidi O'Neill能否重振品牌與銷售，同時也關注公司加速新品上市、加大折扣清庫存的效果。
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