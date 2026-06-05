Lululemon砍財測 股價大跌11% 新品失靈、競爭加劇 新CEO迎考驗

Lululemon下修全年財測與獲利展望，反映北美市場需求疲弱、品牌競爭加劇及新品銷售未如預期。（路透）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 美國市場疲弱迫使Lululemon大砍全年財測與本季展望。

美國市場疲弱迫使Lululemon大砍全年財測與本季展望。 重點二： 新品反應不如預期，品牌吸引力下滑且競爭加劇。

新品反應不如預期，品牌吸引力下滑且競爭加劇。 重點三：新任執行長上任在即，市場關注能否扭轉銷售頹勢。

高階運動服飾品牌Lululemon因美國市場持續疲弱，大幅調降全年財測和本季獲利展望，雙雙低於市場預期。

總部在溫哥華的Lululemon預計，本年度營收將介於110億至111.5億美元，低於先前預估的113.5億至115億美元；全年每股盈餘預測下修至10.95至11.15美元，也低於先前的12.10至12.30美元。第2季毛利率預計將下降約4.1個百分點，部分原因來自關稅成本上升及投資支出增加。

消息公布後，盤後股價重挫11%，今年來累計跌幅接近40%，成為標普500指數表現最差的成分股之一。

在營收占比逾半的美國市場，第1季營收年減4%，而去年同期成長2%。管理層表示，美洲地區來客數下降、進店消費者購買率降低，而近幾個月媒體與社群網站上的負面評論，也進一步衝擊銷售表現。

相較之下，中國市場表現依然強勁。第1季中國市場營收以固定匯率計算成長23%，約占整體營收的19%；預計第2季仍可維持中至高雙位數增幅，但不足以彌補北美市場疲弱帶來的衝擊。

分析人士指出，Lululemon正面臨品牌吸引力下滑與競爭加劇的雙重壓力，Vuori與Alo Yoga等新興品牌正持續搶攻市場。

GlobalData董事總經理Neil Saunders指出，Lululemon過去憑藉創新設計與流行感建立的優勢已逐漸消失，太多產品顯得重複，購物體驗變得平淡無奇。

Lululemon坦言，第1季推出的新產品未能引發預期中的市場熱度。該公司表示，正加快新品上市速度，新品開發周期已由過去18至24個月縮短至15至16個月。

投資人正關注即將於9月上任的新執行長、前Nike高層歐尼爾（Heidi O'Neill）能否重新帶動銷售成長。Lululemon預期第2季將是今年折扣促銷力度最大的一季，以加快清理庫存並為新品騰出銷售空間。