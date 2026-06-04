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印尼盾兌美元摜破18,000 議會要求央行刺激成長 市場更不安

編譯季晶晶／綜合外電
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印尼盾跌破1美元兌18,000印尼盾，創歷史新低，市場擔憂印尼經濟前景與政策風險...
印尼盾跌破1美元兌18,000印尼盾，創歷史新低，市場擔憂印尼經濟前景與政策風險升高。（路透）

印尼金融市場周四重挫，印尼盾跌破1美元兌18,000印尼盾的重要心理關卡，創歷史新低，雅加達綜合指數大跌5%，跌至2020年12月以來最低水準。印尼盾與印尼股市今年來雙雙淪為亞洲表現最差的資產。

市場賣壓來自多重因素交織，包括經濟數據轉弱、高油價加重財政壓力，以及議會通過新立法，強調央行應支持經濟成長，引發投資人對政策方向的擔憂。

最新數據顯示，印尼4月貿易順差縮減至六年來最低水準，5月通膨率則逼近央行目標區間上限。面對匯率與通膨壓力，印尼央行兩周前意外升息2碼。

在經濟成長放緩之際，市場也愈來愈擔心普拉伯沃政府的政策方向。高油價推升進口成本並加重財政負擔，而政府大規模免費營養午餐計畫的支出規模，也引發外界對財政紀律的疑慮。

印尼議會周四還通過新立法，要求央行實施營造有利於實體經濟成長與創造就業的經濟環境，並賦予國會評估央行與金融監管機構的權力。

新法案內容尚未公開，但市場擔心，央行未來可能需同時兼顧穩定物價、維持匯率、支持經濟成長及創造就業等多重目標，升高政策執行難度；而國會擴大監督權限，也引發外界對政治干預及央行獨立性的疑慮。

面對資金外流與貨幣貶值壓力，印尼央行周四證實進場干預匯市，還表示會提高干預強度。市場預期，若印尼盾持續走弱，央行最快可能在本月再次升息。

央行 印尼 匯率

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