AI熱潮撐腰 全球高淨值人士財富去年增8.7%至98.3兆美元

富人財富成長最快的是亞太地區，在南韓、中國、香港、日本領軍下，財富成長10.5%，超越北美，半導體需求激增帶動亞洲股市大漲居功厥偉。圖為台股示意圖。（本報資料照片）

受惠於強勁的市場行情和人工智慧 （AI）投資熱潮，全球富豪去年不僅更有錢，人數成長幅度也創下五年來之最。

凱捷研究院（Capgemini Research Institute）發布全球財富年度報告指出，截至去年底，可投資資產達100萬美元以上人士的財富總額增加8.7%，達到98.3兆美元，其中以北美和亞太地區成長最為顯著。這個數字幾乎相當於全球GDP大半。世界銀行數據顯示，全球2024年GDP達111兆美元。

參與撰寫報告的貝萊德美國財富顧問事業策略客戶主管墨菲（Jared Murphy）說：「全球100兆美元的財富資產是一個大得驚人的數字，坦白說，也是一個巨大的商機。」

符合這個富人標準的人數也增加，去年增加近8%至2530萬人。

凱捷金融服務策略事業部執行長拉馬克里希南（Kartik Ramakrishnan）說：「這波成長相當廣泛，但主要是由 AI價位提升所帶動。」

全球今年創造的財富可望加速攀高。SpaceX 即將首次公開發行股票（IPO），預料將造就一批新晉的百萬和億萬富豪，馬斯克更幾乎篤定成為全球首位淨值1兆美元的首富。隨著 Anthropic 和 OpenAI 競相上市，全球富人很快就能將這些科技巨人納入投資組合。

根據凱捷的報告，美國在2025年創造的百萬富翁人數居全球之冠，新增73萬6000 人，總數達870萬人；高淨值人士的財富較一年前成長10%。

但以地區來看，成長最快的是亞太地區，在南韓、中國、香港、日本領軍下，財富成長10.5%，超越北美，半導體需求激增帶動亞洲股市大漲居功厥偉。富人人口增加9.4%，日本和中國分別新增43.6萬和15.4萬個百萬富豪，領先群倫。

相形之下，中東高淨值人士數量減少1.4%，部分歸因於油價下跌和區域衝突。調查數據是在美國、以色列和伊朗發生衝突前收集的，美伊戰事勢必進一步重創當地經濟。

AI摘要 文章摘要整理： 受惠市場行情與AI投資熱潮，全球高淨值人士去年財富增至98.3兆美元，百萬富豪人數也創五年來最大增幅，亞太成長尤為突出。