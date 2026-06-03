日圓兌美元觸及160 日本4月底以來砸734億美元干預匯市做白工

日圓兌美元3日盤中一度觸及160日圓，顯示日本當局4月30日後干預匯市以來的升幅全數蒸發。(路透)

日圓兌美元3日盤中一度觸及160日圓，顯示日本 當局4月30日後干預匯市以來的升幅全數蒸發，但日圓貶勢也暫止於160價位，因市場關注潛在的干預風險。投資人緊盯日本銀行（央行 ）總裁植田和男今天演說內容。

彭博資訊報價顯示，日圓兌美元3日盤中一度貶0.1%至160日圓兌1美元，回到日本當局4月底干預匯市時的價位，原因包括美國與伊朗談判的不確定性、美國通膨憂慮推升聯準會（Fed）升息預期，都帶動美元買盤。

日本的干預匯市措施一度推升日圓兌美元匯率 到155.50日圓兌1美元。財務省數據顯示，日本4月28日-5月27日共砸下11.73兆日圓（734億美元）干預匯市。

日圓在觸及160的關鍵價位後，又小幅回升到159.87，因市場正警戒東京當局會再度干預匯市。日本財務大臣片山皋月3日重申，正準備在必要時，隨時回應匯率波動，「正如我一直所說，我們隨時準備在必要時對匯市採取因應行動」。

片山被問到貨幣政策是否為矯正弱勢日圓的關鍵因素時，拒絕討論特定匯率水準，但表示她和日銀總裁植田和男共享「許多看法」。

植田預定東京時間3日下午5時30分發布談話，這將是他日銀16日決策會議前的最後一場公開談話，備受關注。分析師認為，目前市場還沒完全反映6月升息的可能性，因此若植田的談話促使市場加強反映，應能提供日圓一些支撐，但若談話內容被解讀為偏鴿，美元兌日圓可能急升。

此外，在日圓兌美元匯率維持低迷之際，散戶正尋求更具吸引力的匯率交易，例如日圓對澳幣和歐元的交易，主因之一是利率差距，投資人賣出日圓、持有利率較高的多頭部位，以轉取利差。澳洲央行5月升息至4.35%，為連續第三次升息。

投資人也湧向歐元、瑞郎及英鎊。歐元兌日圓4月17日升至187.9日圓，為歐元1999年成為歐元區通用貨幣以來最高，英鎊兌日圓4月也升至18年高點。