我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鄭麗文訪美前瞻 美台關係專家總結五大看點

加完油別急著走 避新型詐騙 芝警籲離開前先檢查這裡

眼睜睜看台韓股市狂飆 印度後悔錯失發展晶片良機

編譯陳苓／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
印度有多次機會能晉身半導體製造重鎮，卻因政策猶豫不決、官僚延誤，讓機會白白溜走。...
印度有多次機會能晉身半導體製造重鎮，卻因政策猶豫不決、官僚延誤，讓機會白白溜走。（路透）

AI光環加持下，台灣與南韓的股市市值雙雙超車印度，這兩國的成功出於數十年來的政府策略投資及工業政策，打造出台積電、三星電子、SK海力士等企業巨擘。印度過去50年來，有多次機會能晉身半導體製造重鎮，卻因政策猶豫不決、官僚延誤，讓機會白白溜走。

矽谷先驅Fairchild半導體公司，1960年代末期曾洽商在印度設立半導體廠，但政府憂慮外來資本，且受限於社會主義經濟政策，加以拒絕。Fairchild隨後轉往馬來西亞，替東南亞晶片製造業的崛起，打下基礎。

據傳德州儀器（Texas Instruments）1990年代初期也提議設廠，但該公司方案要求印度政府資助半數費用，當局猶豫不決，讓德儀放棄提案。

2000年代中期，英特爾也擬投資，但當局動作遲緩，導致該投資案移往中國大陸與越南。超微（AMD）也曾打算與印度半導體大城海德拉巴（Hyderabad）攜手，打造30億美元項目，卻因引進科技夥伴的時程延誤，加上政府未能持續支持，導致項目未能成真。

如今印度決心在晶片製造占有一席之地，2021年啟動「印度半導體計畫」、「生產連結獎勵計畫」（Production Linked Incentive）、「設計連結獎勵計畫」（Design Linked Incentive Scheme），意在發展本土半導體生態系統。該國2025年發布首款自製晶片「Vikram」，可是技術仍落後東亞國家多年。

印度 南韓 台積電

上一則

傳SpaceX將IPO估值定在1.75兆美元 含綠鞋期權

下一則

黃仁勳：現在是軟體業最好的時代 揭Nvidia擁抱「價值零元市場」哲學

延伸閱讀

只差一步追上台股？韓股市值超越印度 成全球第六大股市

只差一步追上台股？韓股市值超越印度 成全球第六大股市
台韓晶片業受惠AI大發利市 錢卻轉進美國？學者揭亞洲機會與挑戰

台韓晶片業受惠AI大發利市 錢卻轉進美國？學者揭亞洲機會與挑戰
美國夢碎 矽谷印度僑民掀返鄉潮

美國夢碎 矽谷印度僑民掀返鄉潮
台積帶動 台股市值超越印度「全球第5」

台積帶動 台股市值超越印度「全球第5」

熱門新聞

黃仁勳說，孩子在AI時代該讀哪科不要緊，但說故事的能力、創造力和判斷力，仍會很重要。（路透）

黃仁勳：AI時代讀哪科不重要 但「這三個能力」不可或缺

2026-05-26 07:30

日本去年遭中國超車 退居全球第三大債權國

2026-05-26 00:58
近年來，美國股市樣貌丕變，反映全球貿易趨勢變遷到人工智慧（AI）興起等多重影響。許多轉變是結構性的，投資人尤其應注意近年興起的五大投資主題，並順勢調整策略。（路透）

只知AI？美國這5大題材股崛起 快調整投資策略趨吉避凶

2026-05-30 07:20
AI熱潮讓人歡喜讓人憂，但總是有實力堅強的競爭者，且這些強者才是讓投資人安心的標的。 (路透)

晶片股泡沫化疑慮...這5檔才是真贏家 美銀首選股也有它

2026-05-31 10:48
AI興起導致一整個世代新創公司受到「非死即傷」的重大衝擊。（路透）

ChatGPT問世…220多家獨角獸新創公司遭AI重創 非死即傷

2026-06-01 12:46
全球油市的關鍵客戶中國減少進口，可能使油價激烈狂飆的最糟情況，得以延後發生。（路透）

油價尚未出現「末日情境」中國一舉動幫全球大忙

2026-06-01 10:06

超人氣

更多 >
南卡華裔店主槍殺14歲非裔少年 獲判無罪

南卡華裔店主槍殺14歲非裔少年 獲判無罪
93歲婆婆體檢數據驚呆美國醫師 華人揭頂級抗老祕訣

93歲婆婆體檢數據驚呆美國醫師 華人揭頂級抗老祕訣
比爾蓋茲認了 遭前妻怒控「偷吃20多次」員工聽了大傻眼

比爾蓋茲認了 遭前妻怒控「偷吃20多次」員工聽了大傻眼
85後半導體專家達博辭日職返中 分析：北京搶情報、人才取得勝利

85後半導體專家達博辭日職返中 分析：北京搶情報、人才取得勝利
加完油別急著走 避新型詐騙 芝警籲離開前先檢查這裡

加完油別急著走 避新型詐騙 芝警籲離開前先檢查這裡