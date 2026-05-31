美伊和談陷僵局國際油價再度反彈 以色列擴大黎巴嫩攻勢添變數

以色列空襲黎巴嫩泰爾後留下的建築物殘骸。(美聯社)

美伊和平協議前景不明，油價 從六周低點反彈。布蘭特原油逼上每桶93美元，上周五收盤觸及4月中旬以來最低點；西德州中級原油則在89美元附近。

新加坡時間上午6時58分，布蘭特原油8月期貨上漲2.1%，報每桶93.07美元；西德州7月原油期貨上漲2.4%，報每桶89.48美元。

美伊雙方周末持續就延長停火並重開荷莫茲海峽的協議草案交換修改意見，但談判是否取得實質進展，仍不明朗。

市場原本預期美伊雙方會達成某種形式的和平協議，能源運輸也將恢復，帶動原油價格今年首見月線收黑走勢。自2月底戰事爆發以來，布蘭特原油仍上漲逾四分之一，荷莫茲海峽幾近全面封鎖，對石油市場造成空前動盪。

中東和北非地區獨立經濟學家加亞德（Hamzeh Al Gaaod）說：「伊朗和美國都不願在各自的紅線上讓步或妥協。」他說，油價可能持續在一個「聲明循環」中震盪，隨著消息在樂觀和謹慎之間來回擺盪。

川普自上周五在白宮戰情室的會議上表示，預料將宣布將現行停火協議延長60天後，便未再公開談及伊朗問題。他當天也在社群媒體發文，重申相關要求，包括伊朗暫停核子計畫，以及將荷莫茲海峽完全恢復為自由的國際水道。

與伊朗革命衛隊關係密切的半官方塔斯尼姆通訊社周日報導，雙方仍在持續提出修改意見，但也指出美伊最終都可能拒絕變更條件，導致協議破局。

Karobaar Capital投資長胡爾希德（Haris Khurshid）說：「即使經歷最近的賣壓，油價依然處於相當高的水準。這顯示市場尚未反映和平預期，只是反映最壞情境發生的機率降低。」

與此同時，以色列 對黎巴嫩 發動25年以來最大規模的軍事行動，作為伊朗最強大地區代理勢力的真主黨也加強對以色列北部的攻勢。特拉維夫並非美伊談判的一方，以色列是否會同意停止在黎巴嫩的這場側翼戰爭，目前仍不明朗。