我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「賭王」之子何猷君、超模奚夢瑤法國補辦婚禮 谷愛凌也來了

中餐館半夜遭突襲 16人被ICE抓捕 背後牽扯大案

美伊和談陷僵局國際油價再度反彈 以色列擴大黎巴嫩攻勢添變數

編譯劉忠勇／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
以色列空襲黎巴嫩泰爾後留下的建築物殘骸。(美聯社)
以色列空襲黎巴嫩泰爾後留下的建築物殘骸。(美聯社)

美伊和平協議前景不明，油價從六周低點反彈。布蘭特原油逼上每桶93美元，上周五收盤觸及4月中旬以來最低點；西德州中級原油則在89美元附近。

新加坡時間上午6時58分，布蘭特原油8月期貨上漲2.1%，報每桶93.07美元；西德州7月原油期貨上漲2.4%，報每桶89.48美元。

美伊雙方周末持續就延長停火並重開荷莫茲海峽的協議草案交換修改意見，但談判是否取得實質進展，仍不明朗。

市場原本預期美伊雙方會達成某種形式的和平協議，能源運輸也將恢復，帶動原油價格今年首見月線收黑走勢。自2月底戰事爆發以來，布蘭特原油仍上漲逾四分之一，荷莫茲海峽幾近全面封鎖，對石油市場造成空前動盪。

中東和北非地區獨立經濟學家加亞德（Hamzeh Al Gaaod）說：「伊朗和美國都不願在各自的紅線上讓步或妥協。」他說，油價可能持續在一個「聲明循環」中震盪，隨著消息在樂觀和謹慎之間來回擺盪。

川普自上周五在白宮戰情室的會議上表示，預料將宣布將現行停火協議延長60天後，便未再公開談及伊朗問題。他當天也在社群媒體發文，重申相關要求，包括伊朗暫停核子計畫，以及將荷莫茲海峽完全恢復為自由的國際水道。

與伊朗革命衛隊關係密切的半官方塔斯尼姆通訊社周日報導，雙方仍在持續提出修改意見，但也指出美伊最終都可能拒絕變更條件，導致協議破局。

Karobaar Capital投資長胡爾希德（Haris Khurshid）說：「即使經歷最近的賣壓，油價依然處於相當高的水準。這顯示市場尚未反映和平預期，只是反映最壞情境發生的機率降低。」

與此同時，以色列黎巴嫩發動25年以來最大規模的軍事行動，作為伊朗最強大地區代理勢力的真主黨也加強對以色列北部的攻勢。特拉維夫並非美伊談判的一方，以色列是否會同意停止在黎巴嫩的這場側翼戰爭，目前仍不明朗。

以色列 黎巴嫩 油價

上一則

Nvidia占台積電營收比重 將衝破兩成

下一則

為何台積電ADR溢價連5個月縮減？彭博揭台灣散戶猛敲進 還有1原因

延伸閱讀

美以又襲伊朗船隻 布蘭特原油反彈 美期指仍漲

美以又襲伊朗船隻 布蘭特原油反彈 美期指仍漲
美原油期貨重挫6%快跌破90美元 傳伊朗願掃雷30天後開放荷莫茲

美原油期貨重挫6%快跌破90美元 傳伊朗願掃雷30天後開放荷莫茲
美伊談判膠著油價3連漲 近80國祭出緊急措施

美伊談判膠著油價3連漲 近80國祭出緊急措施
本周開盤前 五件國際事不可不知

本周開盤前 五件國際事不可不知

熱門新聞

黃仁勳說，孩子在AI時代該讀哪科不要緊，但說故事的能力、創造力和判斷力，仍會很重要。（路透）

黃仁勳：AI時代讀哪科不重要 但「這三個能力」不可或缺

2026-05-26 07:30

日本去年遭中國超車 退居全球第三大債權國

2026-05-26 00:58
SpaceX傳出要把五角大廈使用星鏈的服務費，提高至每月2.5萬美元，是原本的五倍。 （路透）

屢屢立下戰功 SpaceX大漲星鏈服務費5倍 五角大廈無奈買單

2026-05-26 08:10
近年來，美國股市樣貌丕變，反映全球貿易趨勢變遷到人工智慧（AI）興起等多重影響。許多轉變是結構性的，投資人尤其應注意近年興起的五大投資主題，並順勢調整策略。（路透）

只知AI？美國這5大題材股崛起 快調整投資策略趨吉避凶

2026-05-30 07:20
美國金融市場25日將因陣亡將士紀念日（Memorial Day）休市。(美聯社)

美股國殤日不開盤 市場預期美伊達協議 美股期指勁揚

2026-05-24 21:34
紐時指出，AI相關風險與隱憂，帶動新一波的資安專家招聘潮。路透

AI顛覆就業市場卻捧紅「它」 獵頭：職缺多到婉拒委託

2026-05-25 10:00

超人氣

更多 >
哈佛生自殺、少年抑鬱症...華人家庭「不能失敗」的代價

哈佛生自殺、少年抑鬱症...華人家庭「不能失敗」的代價
美國綠卡原籍申請又轉彎 國安部澄清「看個案」2類人較受影響

美國綠卡原籍申請又轉彎 國安部澄清「看個案」2類人較受影響
自駕計程車在美街頭愈來愈常見 荒謬事件卻一籮筐

自駕計程車在美街頭愈來愈常見 荒謬事件卻一籮筐
中餐館半夜遭突襲 16人被ICE抓捕 背後牽扯大案

中餐館半夜遭突襲 16人被ICE抓捕 背後牽扯大案
長者這些行為恐失紅藍卡醫保 後果嚴重 還需終身罰款

長者這些行為恐失紅藍卡醫保 後果嚴重 還需終身罰款