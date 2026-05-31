本周開盤前 五件國際事不可不知

台北國際電腦展COMPUTEX 2026將於明日揭幕，今（1）日上午由輝達執行長黃仁勳擔綱的GTC Taipei主題演講率先鳴槍起跑。（美聯社）

美伊雙方周末持續就延長停火並開放荷莫茲海峽 的協議草案交換修改意見，但尚不清楚談判是否取得實質進展。外交斡旋之際，以色列 擴大在黎巴嫩 的地面攻勢，打破了和北方鄰國之間脆弱的停火協議。國際油價周一開盤走高。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際要聞：

1. 美伊談判無進展 國際油價又漲了

布蘭特原油在亞洲早盤交易中攀升至每桶93美元以上，此前周五收盤觸及4月中旬以來最低點。史坦普500指數期貨小幅走低，美元兌主要貨幣則略為走強。

國際油價因中東和平在望大跌，布蘭特原油期貨上周下跌11%，5月重挫19%，為2020年3月來最大單月跌幅。美國基準原油西德州中級原油5月跌幅達17%。

自周五在白宮戰情室舉行會議後，美國總統川普對伊朗問題便未再公開發言，他當天在社群媒體發文重申相關要求，包括伊朗暫停核計畫，以及將荷莫茲海峽完全恢復為自由的國際水道。

與伊朗革命衛隊關係密切的半官方塔斯尼姆通訊社周日報導，雙方仍在持續提出修改意見，但也指出美伊雙方最終都可能拒絕這些修改，導致協議破局。

2. 美股三大指數上周五創新高 本周聚焦就業數據、博通財報

AI概念股走強，加上受美伊之間可望達成協議鼓舞，美國股市29日三大指數再創新高。投資人本周除關注最新就業數據，也期待博通財報再為AI題材捎來佳績。

道瓊工業指數29日首度突破51,000點大關，再創歷史新高；史坦普500指數和那斯達克綜合指數也雙雙收創新高，各漲0.2%。費城半導體指數平盤作收，台積電ADR跌1.5%。一周下來，費半和台積電ADR各漲5.1%和3.4%。

美股擺脫「5月賣股」的華爾街魔咒，史坦普500指數上周漲1.4%，連九周收漲，創下2023年來最長周線連漲紀錄，也從3月低點大漲近20%。科技股為主的那斯達克同期漲幅更高達近25%。

3. 美國防部長在國安論壇隻字未提台灣 分析師：習近平是贏家

美國國防部長赫塞斯在新加坡一場安全論壇上試圖說服美國盟友，在台灣問題上保持低調，是展現美國實力的最佳方式。這個論點最終能否成立，有待時間驗證，但就眼前而言，中國大陸國家主席習近平無疑是贏家。

赫塞斯周末在香格里拉對話上發表約30分鐘的演說，成為逾十年來首位在此場合演說中隻字未提台灣的五角大廈首長。他宣告「表演式憤慨的時代已結束」，闡述對該地區「強硬、低調且清晰」的政策，並讚揚美中關係「比多年來任何時候都更好」。

這番措辭明顯軟化，與他去年的演說形成強烈對比，也是在習近平數周前在北京警告川普、表示若處理不當台灣問題可能導致兩個超級大國「碰撞」之後。赫塞斯雖也提及對大陸軍事擴張感到「合理的警覺」，並對幾乎每個亞洲國家加大國防支出大加稱讚，但整體基調顯示美方急於避免與北京的緊張對立。

澳洲國立大學國家安全學院院長梅德卡夫（Rory Medcalf）說：「在台灣問題上，某些事情顯然已發生改變：這或許是香格里拉對話23年歷史上，美國政府最不具對抗性的一次演說。最大的不確定性，在於這一切究竟反映的是美國談判立場的強勢，還是弱勢。」

赫塞斯周六離開新加坡前接受記者訪問時說，美國對台政策沒有改變，但加了一個重要的但書。他說：「你可能看到的唯一變化，是我們說話的方式。」他補充說，美國應「低調說話，同時手持大棒」。

4. 輝達推 PC 處理器 GTC大會可望發表N1X晶片 台積大贏家

輝達29日在社群平台發布「PC的新時代」（A new era of PC）的貼文，同一時間，微軟、安謀（Arm）也在社群媒體傳送同樣訊息。業界解讀，這是輝達預告在台北舉行的GTC大會上，將發表傳聞許久、採安謀架構的「N1X」晶片，揮軍微軟Windows作業系統個人電腦市場。

這意味輝達將推出安謀架構、支援Windows作業系統的PC處理器（WoA），挑戰英特爾、超微等x86陣營大咖，引爆新一波PC處理器大戰。

法人認為，輝達揮軍PC處理器，相關新品仍將由台積電代工，伴隨英特爾持續委外台積電代工CPU，超微也是台積電大客戶，這場「新CPU大戰」開打後，台積電仍是最大贏家。

5. SpaceX即將IPO 資金蹭熱度

投資人正搶先布局SpaceX，形成一股「投機熱潮」，這家火箭製造商備受期待的IPO預定本月登場。晨星（Morningstar）數據顯示，自創辦人馬斯克去年12月中旬首度證實將申辦IPO以來，已有淨140億美元資金流入持有SpaceX股份的三檔共同基金和四檔ETF。市場還掀起一波新產品上架潮，已有至少14檔ETF完成申報，計劃在SpaceX上市後提供相關曝險。