我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約客談／15萬兒童流失 敲響了警鐘

疑未減速…維州華人大巴撞6車 5死44傷 華裔司機不會說英語

下周開盤前 五件值得回顧的國際大事

編譯劉忠勇／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
下周開盤前，國際的目光轉向台北一年一度的科技盛會Computex。（美聯社）
下周開盤前，國際的目光轉向台北一年一度的科技盛會Computex。（美聯社）

人工智慧（AI）概念股走強，加上美伊之間可望達成協議的鼓舞，美國股市周五三大指數再創新高。以下是下周開盤前，最值得回顧的五件國際要聞：

1. 美股笑傲「5月賣股」魔咒連漲九周

人工智慧（AI）概念股走強，加上美伊之間可望達成協議的鼓舞，美國股市周五三大指數再創新高。

道瓊工業指數周五首度突破51,000點大關，再創歷史新高；史坦普500指數和那斯達克綜合指數也雙雙收創新高，各漲0.2%。費城半導體指數平盤作收，台積電ADR跌1.5%。一周下來，費半和台積電ADR各漲5.1%和3.4%。

美股擺脫「5月賣股走人」的華爾街魔咒，史坦普500指數本周上漲1.4%，連續九周收漲，創下2023年以來最長的周線連漲紀錄，也從3月低點大漲近20%。科技股為主的那斯達克同期漲幅更高達近25%。

川普周五上午在Truth Social發文表示，他將就美伊和平協議「做出最終決定」。財政部長貝森特周四已說，雙方已接近達成結束戰爭的協議，但川普尚未正式簽署。

國際油價因中東和平在望而大跌，布蘭特原油期貨一周下來跌了11%，5月重挫19%，創下2020年3月以來最大單月跌幅。美國基準原油西德州中級原油5月跌幅達17%。

2. 台股市值突破5兆美元全球第五 台積電帶動驚人漲幅

台灣股市市值25日已超越印度，躍居全球第五大股票市場，南韓也快馬加鞭，進逼印度，暫居全球第七。

彭博彙編的數據顯示，截至周五收盤，台股總市值已突破5兆美元，高於印度股市的4.9兆美元，成為全球第五大股市，僅次於美國、中國、日本，以及排名第四的香港。

南韓股市市值目前也高達4.89兆美元，直逼印度。南韓Kopsi指數今年上漲100%，漲幅高居全球之冠，台灣加權股價指數以54.5%緊追在後。

3. 對台軍售由川普定奪 140億美元軍購無關美彈藥是否充裕

美國國防部長赫塞斯30日明確表示，未來對台軍售都將由總統川普定奪。彭博另引述知情人士報導，中國反對美國對台灣規劃的140億美元軍購案，其中愛國者飛彈攔截系統和一套極具價值的防空整合系統占逾半數。

知情人士指出，美國總統川普尚未批准的這項軍購案，其中諾斯洛普格拉曼公司（Northrop Grumman Corp.）的整合防空戰鬥指揮系統（IBCS）和愛國者飛彈攔截系統總價值約 86 億美元。

知情人士說，這筆軍售案還包括約 2.3 億美元的反無人機系統、53 億美元的國家先進地對空飛彈系統（NASAMS）彈藥與發射裝置，以及約 5 億美元的 M4A1 步槍。

4. SpaceX即將IPO 資金蹭熱度

投資人正搶先布局SpaceX，形成一股「投機熱潮」，這家火箭製造商備受期待的IPO預定下月登場。晨星（Morningstar）數據顯示，自創辦人馬斯克去年12月中旬首度證實將申辦IPO以來，已有淨140億美元資金流入持有SpaceX股份的三檔共同基金和四檔ETF。市場還掀起一波新產品上架潮，已有至少14檔ETF完成申報，計劃在SpaceX上市後提供相關曝險。

5. Computex四大看點：輝達挑戰者崛起、AI 瓶頸擴大、中國威脅、PC 業求生

亞洲最大的科技展台北國際電腦展（Computex）即將登場，這個原本是個人電腦（PC）時代硬體大廠的盛會，如今已成為AI競技的舞台。從輝達到英特爾（Intel），全球多家科技巨人都搭上這波由 Meta 和 OpenAI 等業者領軍的歷史性投資浪潮。

今年有輝達挑戰者崛起、AI供應瓶頸持續擴大、中國的影響力、PC製造商如何求生在內四大看點。

與此同時，輝達（NVIDIA）周五在社群媒體發布「PC的新時代」（A new era of PC）的貼文，似在預告下周在台北舉行的GTC大會上，將發表傳聞許久、專供Windows PC所用的N1X晶片。

華爾街 史坦普500

上一則

西普尼榮膺2026「金鯤鵬」中國財經價值榜雙項大獎

延伸閱讀

美股笑傲「5月賣股」魔咒連漲9周 下周就業報告和博通財報關鍵

美股笑傲「5月賣股」魔咒連漲9周 下周就業報告和博通財報關鍵
本周開盤前 五件國際事不可不知

本周開盤前 五件國際事不可不知
本周開盤前 五件國際事不可不知

本周開盤前 五件國際事不可不知
美伊延長停火消息激勵美股三大指數創新高

美伊延長停火消息激勵美股三大指數創新高

熱門新聞

黃仁勳說，孩子在AI時代該讀哪科不要緊，但說故事的能力、創造力和判斷力，仍會很重要。（路透）

黃仁勳：AI時代讀哪科不重要 但「這三個能力」不可或缺

2026-05-26 07:30

日本去年遭中國超車 退居全球第三大債權國

2026-05-26 00:58
C羅以3億美元的收入，再度蟬聯富比世運動員收入榜榜首。（路透）

富比世公布體壇收入榜「C羅高居榜首」 大谷排名曝光刷新棒球界紀錄

2026-05-23 08:10
輝達執行長黃仁勳坦承，在美國晶片出口管制下，輝達大致上已把中國的AI晶片市場「拱手讓給」中國科技巨擘華為。(美聯社)

黃仁勳坦承中國AI市場已拱手讓給華為 「我們已退出那個市場」

2026-05-20 22:34
SpaceX傳出要把五角大廈使用星鏈的服務費，提高至每月2.5萬美元，是原本的五倍。 （路透）

屢屢立下戰功 SpaceX大漲星鏈服務費5倍 五角大廈無奈買單

2026-05-26 08:10
美國金融市場25日將因陣亡將士紀念日（Memorial Day）休市。(美聯社)

美股國殤日不開盤 市場預期美伊達協議 美股期指勁揚

2026-05-24 21:34

超人氣

更多 >
疑未減速…維州華人大巴撞6車 5死44傷 華裔司機不會說英語

疑未減速…維州華人大巴撞6車 5死44傷 華裔司機不會說英語
房子放著不住要被罰？南加這城市擬徵「空屋稅」

房子放著不住要被罰？南加這城市擬徵「空屋稅」
AI查稅引恐慌 華人掀補報潮 漏報幾美元也怕

AI查稅引恐慌 華人掀補報潮 漏報幾美元也怕
侵占逾億人民幣 前少林寺方丈釋永信遭重判24年

侵占逾億人民幣 前少林寺方丈釋永信遭重判24年
中國煽動？猶他州數據中心計畫遭民眾抗議

中國煽動？猶他州數據中心計畫遭民眾抗議