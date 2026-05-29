Nvidia挑戰者、中國威脅…看Computex四大看點

COMPUTEX 2026將於6月2日至5日在台北南港展覽館1、2館、世貿1館及台北國際會議中心盛大展開。（美聯社）

亞洲最大的科技展台北國際電腦展（Computex）即將登場，這個原本是個人電腦（PC）時代硬體大廠的盛會，如今已成為AI競技的舞台。從Nvidia輝達 （另稱英偉達）到英特爾 （Intel），全球多家科技巨人都搭上這波由 Meta 和 OpenAI 等業者領軍的歷史性投資浪潮。以下是接下來這一周值得關注的核心主題、重要時刻和關鍵問題：

輝達挑戰者崛起

英特爾（Intel）執行長陳立武氣勢正旺。陳立武和美國總統川普建立良好關係，重拾英特爾身為美國晶片製造霸主的信譽，一年內股價翻了五倍。

另外兩家公司也正面挑戰輝達。高通（Qualcomm）執行長艾蒙（Cristiano Amon）周一登台，討論該公司進軍 AI 時代的布局。彭博報導，高通已和字節跳動（ByteDance）達成協議，將供應資料中心用晶片；這對試圖從智慧手機處理器跨足 AI 基礎設施的高通而言，是關鍵一勝。TikTok 母公司字節跳動今年評估的計資本支出高達700億美元，在美國以外的企業中名列前茅。

周二，曾任職輝達、現任安謀（Arm Holdings）執行長哈斯（Rene Haas）將闡釋銷售自家晶片的布局。安謀過去至今一直是半導體產業的設計藍圖供應商，包括高通、蘋果（Apple）及聯發科（MediaTek）皆採用其設計，如今卻選擇和這些客戶競爭，並已將 Meta 列為首家大客戶。

AI供應瓶頸持續擴大

輝達伺服器供應商緯穎（6669）已警告，越來越多關鍵零組件出現供應吃緊的問題，而不僅僅是記憶晶片。緯穎董事長洪麗寗說，這些限制恐怕要到2027年底才能舒緩。她表示，客戶在下單前，都會先確認他們是否有足夠的零組件和產能。

洪麗寗對彭博新聞說：「所有零組件的價格都在同步上漲。GPU 很貴，記憶晶片也非常貴。我們如今需要額外的資金來因應。」

最嚴重的瓶頸會出現在嘟裡，是否會嚴重拖累又長又複雜的供應鏈，仍有待觀察。除了記憶體晶片之外，業者也提談到CPU短缺，原因在於 AI 推論和代理型平台快速擴張，以及用於資料傳輸的網路晶片需求大增。

光學互連（Optical Interconnects）技術成為市場新寵，原因是輝達新一代旗艦級「Vera Rubin」平台預料將帶動處理節點間對更高速通訊的需求。這股趨勢正推動先前和AI基礎建設熱潮無關的股票走強，像是諾基亞（Nokia）。

Moor Insights & Strategy 首席分析師薩格（Anshel Sag）說：「我們將看到 AI 基礎建設和實體 AI 主導這場展會。這反映了多元化布局的需求，以及搶搭AI市場快速成長列車的渴望。」

中國的影響力

在公開場合，恐怕少有企業高層會主動觸碰這個話題，但台北這場盛會最大的暗流之一，正是對岸強鄰的近況。

中國未來在科技產業的角色是一大變數。北京在人工智慧和晶片製造的野心，正值地緣政治緊張之際，讓華府備感警戒，對於處於受到武力威脅的台灣硬體產業，更深感憂慮。

華為本周勾勒一條縮小和台積電技術差距的路線，引發市場震撼；儘管華府已禁止中國取得最先進的晶片製造設備，華為仍展現強大的企圖心。

企業高層在本周活動中，恐怕難免會碰到華為和台積電與輝達較勁的威脅，以及這對北京推動科技自主的影響。

PC製造商如何求生

大部分的目光都焦中在AI，聯想和戴爾（Dell Technologies）因擴大基礎建設供應商的事業版圖，兩家公司股價也都因此大漲。不過，傳統PC市場也因蘋果出人意料進軍平價筆電而引發關注。599美元的MacBook Neo已證明是一款熱銷產品，也拉高了市場期待。

inSpectrum數據顯示，特定記憶體產品的現貨價格過去一年已上漲逾600%，只有蘋果和聯想等大型業者才有能力控制成本，不必把所有漲幅都轉嫁給消費者。

IDC研究主管馬布萊恩（Bryan Ma）說：「MacBook Neo對PC業如芒刺在背。我預期在展會期間PC生態系會有所回應。」