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雪佛龍CEO：原油庫存告急 未來兩月油價恐再漲

編譯劉忠勇／即時報導
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雪佛龍執行長沃斯。（路透）
雪佛龍執行長沃斯。（路透）

雪佛龍（Chevron）執行長沃斯（Mike Wirth）警告，受伊朗戰事影響，原油庫存持續下滑，未來兩個月油價恐怕還會上漲。

他在投資銀行Bernstein周四舉辦的會議上說：「緩衝和調節能力正在節節消耗，如今市場吸收這種失衡的能力，已遠不如開戰之初。」

他說：「未來幾周，這些壓力很可能直接反映在實體油價上，進入6月乃至7月，我預期還有更多上漲壓力。」

受美伊可望達成協議、結束荷莫茲海峽長達三個月的封鎖所激勵，國際油價過去一周已回落約10%。沃斯如此說法加深經濟學家的疑慮：即便雙方達成停火協議，戰爭對能源價格造成的衝擊，恐怕在未來數月仍揮之不去。這場衝突已導致全球市場每日減少1200萬到1300萬桶的原油供應。

布蘭特原油周五下跌0.6%，報每桶93.10美元。美伊之間傳出提議將停火協議延長60天，並就德黑蘭的核子計畫展開進一步談判。

沃斯這番話呼應其他多家石油業者的示警，阿拉伯聯合大公國國家石油公司（Adnoc）負責人上周也警告，即使衝突結束，荷莫茲海峽原油流量恐怕也不容易在明年之前完全復原。

沃斯說，由於戰事爆發前的原油庫存高於正常水準、美國戰略儲油釋出，以及伊朗、俄羅斯和委內瑞拉的受制裁石油持續流出，油價的上漲幅度不如市場預期。但他表示，這些庫存如今已所剩無幾。 沃斯說，這場能源危機將迫使各國政府更重視保險機制，透過儲油來因應新冠肺炎疫情、以及伊朗和俄烏戰爭帶來的衝擊。

沃斯說：「決策者必須牢記，下一場衝擊隨時可能到來。他們究竟想冒險多久才願意填補庫存，是接下來不得不認真面對的難題。」他說：「這會進一步推升市場需求，進而對價格造成一些額外的壓力。」

油價 伊朗 荷莫茲海峽

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