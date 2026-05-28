我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約州民主黨擬提2修憲案 修改選區布局2028大選

「從莿桐城到新約克」1周年 2華人把世界音樂匯集紐約舞台

晶片股漲勢這麼強 究竟是「超級周期」還是「超級泡沫」？

編譯湯淑君／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
拜人工智慧（AI）資料中心需求旺盛之賜，晶片股近來這波漲勢反映一股大趨勢：不是投...
拜人工智慧（AI）資料中心需求旺盛之賜，晶片股近來這波漲勢反映一股大趨勢：不是投資狂熱吹大的「超級泡沫」，就是「超級周期」。示意圖。（路透）

數月前，有理由認定，半導體與記憶體股正登上標準產業周期的頂點。但現在情勢愈來愈明朗，拜人工智慧（AI）資料中心需求旺盛之賜，晶片股這波漲勢其實反映更大的趨勢：投資狂熱吹大的「超級泡沫」，或有基本面支撐的「超級周期」。

由晶片與晶片設備製造公司組成的費城半導體指數，過去一年來已飆漲160%，許多個股，如產品供應最吃緊的記憶體晶片股，如威騰電子（WD）、美光（Micron）、希捷（Seagate）過去一年來漲幅更達到兩倍、四倍甚至八倍，比費城半導體指數同時期逾160%的漲幅還要壯觀。

以股價百分比漲幅衡量，費城半導體股價指數目前這波凌厲的漲勢，僅次於2000年達康泡沫時期的盛況。

那麼，這波晶片股漲勢，反映的究竟是危險的「投機狂熱」，還是較良性的「超級周期」？

外媒分析指出，有一項重要證據顯示，答案傾向於後者：整體而言，這波晶片股上漲的幅度，與這類股盈餘成長匹配。柏恩斯坦資深分析師拉斯貢指出，今年來，費城半導體指數成分股預估盈餘已成長69%，延續2025年擴增55%的成長趨勢。

此外，多家半導體大廠過去一年來的估值並未增加，比方說，美光和博通（Broadcom）的預期本益比其實不升反降。不過，威騰和希捷的預期本益比確實上揚。

綜合觀之，有泡沫疑慮的，或許不是半導體股的股價，而是這些公司的晶片銷售。這些晶片正賣給資料中心，用來滿足AI服務的巨大需求，但萬一未來發現這些需求永遠用不到呢？

目前，需求正迅速擴增。彭博資料顯示，輝達B200晶片的租用費率今年來上漲逾20%。Anthrpic最近宣布，第2季營收較第1季躍升127%，達到109億美元。但這只是初步數據。一大變數是，資料中心投資熱潮到底會持續多久？

此刻只能說，半導體與記憶體股對美股整體漲勢貢獻良多。過去一個月來，記憶體和半導體公司扛起標普500指數半數的漲幅。晶片業基本面非常強，投資人只能期盼這種榮景能持續下去。

博通

上一則

黃仁勳離台直奔南韓 傳下周將會三星、LG高層 布局AI新版圖

下一則

兆元宴登場 黃仁勳、魏哲家、林百里、蔡力行、施崇棠等大咖全到場

延伸閱讀

費半百日狂漲80%創歷史紀錄 現在還能追高嗎？

費半百日狂漲80%創歷史紀錄 現在還能追高嗎？
NVIDIA利多不漲 美股頭部近了？分析師：緊盯這2大條件

NVIDIA利多不漲 美股頭部近了？分析師：緊盯這2大條件
美光市值衝進兆美元俱樂部 股價單日暴漲19% 瑞銀估未來一年再翻倍

美光市值衝進兆美元俱樂部 股價單日暴漲19% 瑞銀估未來一年再翻倍
Nvidia股價還可能再漲50%？多頭細數這些理由

Nvidia股價還可能再漲50%？多頭細數這些理由

熱門新聞

黃仁勳說，孩子在AI時代該讀哪科不要緊，但說故事的能力、創造力和判斷力，仍會很重要。（路透）

黃仁勳：AI時代讀哪科不重要 但「這三個能力」不可或缺

2026-05-26 07:30
輝達執行長黃仁勳坦承，在美國晶片出口管制下，輝達大致上已把中國的AI晶片市場「拱手讓給」中國科技巨擘華為。(美聯社)

黃仁勳坦承中國AI市場已拱手讓給華為 「我們已退出那個市場」

2026-05-20 22:34

日本去年遭中國超車 退居全球第三大債權國

2026-05-26 00:58
C羅以3億美元的收入，再度蟬聯富比世運動員收入榜榜首。（路透）

富比世公布體壇收入榜「C羅高居榜首」 大谷排名曝光刷新棒球界紀錄

2026-05-23 08:10
雪佛龍位於德州的煉油廠。(路透)

分析師：油價大漲周期才開始 建議布局這7家能源公司

2026-05-20 08:49
美國金融市場25日將因陣亡將士紀念日（Memorial Day）休市。(美聯社)

美股國殤日不開盤 市場預期美伊達協議 美股期指勁揚

2026-05-24 21:34

超人氣

更多 >
拜登執政尾聲 多少人拿綠卡？哪國最多？

拜登執政尾聲 多少人拿綠卡？哪國最多？
華人廚房新寵 好市多酪梨油特價 兩瓶比別家一瓶便宜

華人廚房新寵 好市多酪梨油特價 兩瓶比別家一瓶便宜
南加博士迷姦案 牽跨國網絡 專找華女 超2萬性侵影片

南加博士迷姦案 牽跨國網絡 專找華女 超2萬性侵影片
離職沒多久就確診癌症 前司法部長邦迪低調抗癌數周

離職沒多久就確診癌症 前司法部長邦迪低調抗癌數周
公廁U型馬桶座留缺口 功能用途各家解讀仍一頭霧水

公廁U型馬桶座留缺口 功能用途各家解讀仍一頭霧水