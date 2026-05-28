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日本7月升息穩了？前財務省官員潑冷水：油價風險恐逼央行踩煞車

編譯季晶晶／綜合外電
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市場幾乎篤定日本央行將在7月升息，但前財務省官員警告，伊朗戰事與油價風險恐讓決策...
市場幾乎篤定日本央行將在7月升息，但前財務省官員警告，伊朗戰事與油價風險恐讓決策轉趨保守。（路透）

彭博資訊報導，交易員幾乎篤定日本銀行（央行）將在6月或7月升息，但野村集團一名分析師並不這麼認為。

交換市場價格顯示，交易員認為日本央行6月升息的機率約75%，7月更高達92%。但野村資本市場研究所的研究員齋藤通雄表示，伊朗戰事可能導致油價進一步上漲，進而對高度依賴能源進口的日本經濟造成壓力，日本央行可能因此對升息更加猶豫。

2023年前曾於日本財務省擔任重要債券政策官員的齋藤，周三在一場金融業活動上表示：「升息時機已經到來，或至少非常接近。」但他也說：「我不確定日本央行政策委員會走向升息的道路，是否會如此順利。」

齋藤表示，日本公債殖利率可能因市場擔憂通膨，以及政府可能擴大財政支出，而出現過度上升的情況。

基準10年期日本公債殖利率5月18日一度升至2.8%，創1996年以來新高。他表示，相較於整體日本公債殖利率曲線，目前水準偏高，10年期殖利率合理區間應落在約2.0%至2.5%。

齋藤指出，如果荷莫茲海峽持續封鎖，市場對原油與液化天然氣供應的憂慮將進一步升高，日本「恐怕不只是物價上漲，而是連整體經濟活動都有停擺風險」。

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