我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「逐街築居」曼達尼公布住房政策 推地下室合法出租試點

不懼新庇護法 長島納蘇郡長誓與ICE合作 放話霍楚：放馬過來

記憶體好旺 SK海力士市值衝破1兆美元 跟進美光與三星 還有一大利多

編譯葉亭均／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
SK海力士股價27日盤初一度大漲11%，帶動公司市值突破1兆美元，顯示投資人對該...
SK海力士股價27日盤初一度大漲11%，帶動公司市值突破1兆美元，顯示投資人對該公司做為AI先進記憶體供應龍頭地位的信心。 （路透）

SK海力士股價27日盤初一度大漲11%，帶動公司市值突破1兆美元，顯示投資人對該公司做為AI先進記憶體供應龍頭地位的信心。這也使得南韓成為亞洲國家中，唯一擁有兩家「1兆美元市值」企業的國家。

SK海力士是輝達高頻寬記憶體（HBM）最大供應商，過去一年來股價已飆升超過900%，現在成為第三家加入市值1兆美元俱樂部的亞洲企業，跟進三星電子在本月稍早達成這一里程碑。台積電的市值則已突破2兆美元。

韓股Kospi指數（Kospi）盤中大漲5%，報8,450.26點，再創新高。

SK海力士正處於全球AI基礎建設擴張的關鍵點，因為記憶體已成為決定資料中心能多快擴充容量的重要瓶頸。投資人與分析師預期，記憶體短缺情況將持續到2027年，這使SK海力士與競爭同業三星、美光，對全球最大科技公司擁有罕見的定價能力。美光的市值也在26日突破1兆美元。

巴克萊分析師寇洛斯（Simon Coles）等人在本月稍早的報告中表示：「我們預期SK海力士將持續在高頻寬記憶體領域保持領先地位。」

他們補充說，產品價格預期將維持有利水準，供應緊張情況也會持續。此外，SK海力士可能赴美上市，也被視為一項潛在催化因素。SK海力士已申請今年發行美國存託憑證（ADR）。

即使今年股價快速上漲，SK海力士以未來一年預估獲利計算的本益比仍只有6倍，相較之下，費城半導體指數則高達27倍。

首爾Taurus資產管理公司股票投資經理Cha So-Yoon表示：「單從獲利能力來看，很難預測短期內的高點。即使投資人不願給予像大型科技公司那樣20倍的估值，許多人仍認為短期內有望上看10倍本益比。」

SK海力士今年4月公布單季獲利暴增五倍，並預測未來三年HBM需求都將超過供給。根據Counterpoint Research的數據，截至去年第4季，SK海力士以營收計算仍握有全球HBM市占率 57%，三星與美光分別以 22%與21%位居其後。

三星 輝達 南韓

上一則

以高標服務體系扎根全球 廣汽邁入高品質出海新週期

下一則

擠下瑞士 香港躍居全球最大跨境財富管理中心 2030年前料將差距6,000億美元

延伸閱讀

SK海力士市值逼近1兆美元 讓南韓有機會締造這項紀錄

SK海力士市值逼近1兆美元 讓南韓有機會締造這項紀錄
美光市值衝進兆美元俱樂部 股價單日暴漲19% 瑞銀估未來一年再翻倍

美光市值衝進兆美元俱樂部 股價單日暴漲19% 瑞銀估未來一年再翻倍
AI題材擴散 聯發科三星漲幅近150%遠超台積電

AI題材擴散 聯發科三星漲幅近150%遠超台積電
三星AI晶片賺翻了卻爆罷工 看懂這5大重點

三星AI晶片賺翻了卻爆罷工 看懂這5大重點

熱門新聞

黃仁勳說，孩子在AI時代該讀哪科不要緊，但說故事的能力、創造力和判斷力，仍會很重要。（路透）

黃仁勳：AI時代讀哪科不重要 但「這三個能力」不可或缺

2026-05-26 07:30
輝達執行長黃仁勳坦承，在美國晶片出口管制下，輝達大致上已把中國的AI晶片市場「拱手讓給」中國科技巨擘華為。(美聯社)

黃仁勳坦承中國AI市場已拱手讓給華為 「我們已退出那個市場」

2026-05-20 22:34

日本去年遭中國超車 退居全球第三大債權國

2026-05-26 00:58
C羅以3億美元的收入，再度蟬聯富比世運動員收入榜榜首。（路透）

富比世公布體壇收入榜「C羅高居榜首」 大谷排名曝光刷新棒球界紀錄

2026-05-23 08:10
雪佛龍位於德州的煉油廠。(路透)

分析師：油價大漲周期才開始 建議布局這7家能源公司

2026-05-20 08:49
美國金融市場25日將因陣亡將士紀念日（Memorial Day）休市。(美聯社)

美股國殤日不開盤 市場預期美伊達協議 美股期指勁揚

2026-05-24 21:34

超人氣

更多 >
高所得夫妻利用稅制「婚姻漏洞」 連續7年免繳所得稅

高所得夫妻利用稅制「婚姻漏洞」 連續7年免繳所得稅
「你怎麼還沒死」夫婦槍殺2死3傷問倖存者 淡定買飲料

「你怎麼還沒死」夫婦槍殺2死3傷問倖存者 淡定買飲料
伊朗濃縮鈾送中國？北京外交部回應耐人尋味

伊朗濃縮鈾送中國？北京外交部回應耐人尋味
「不想和他們共度周末」梅蘭妮亞缺席川普長子婚禮原因曝光

「不想和他們共度周末」梅蘭妮亞缺席川普長子婚禮原因曝光
野生魚還是養殖魚？買海鮮 其實沒你想得那麼簡單

野生魚還是養殖魚？買海鮮 其實沒你想得那麼簡單