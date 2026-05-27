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全球DRAM首季營收猛增80% 逼近千億美元 研調機構估Q2再漲價50%

編譯葉亭均／綜合外電
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Counterpoint表示，全球DRAM首季營收膨脹至接近1,000億美元。圖...
Counterpoint表示，全球DRAM首季營收膨脹至接近1,000億美元。圖為SK海力士的DRAM產品。（路透）

市場研調機構Counterpoint表示，全球DRAM首季營收膨脹至接近1,000億美元，而且價格持續上漲，包括HBM與一般DRAM在內，預期第2季將再漲價50%，顯示市場將迎來爆發性成長的一季。

Counterpoint的報告指出，全球DRAM營收第1季季增80%，達創紀錄的970億美元，與去年同期相比則大增260%，主要是空前需求和記憶體價格攀升至紀錄高點帶動，而且高頻寬記憶體（HBM）以及AI資料中心基礎設施中LPDDR5的採用量增加，也是帶動成長的重要因素。

三星電子上季在DRAM市場拿下38%市占率，進一步拉大與SK海力士（市占率29%） 的差距。兩家公司去年在DRAM營收龍頭位置競爭激烈，直到三星第4季重奪第一名。美光維持22%市占率，位居第三。該公司正積極擴充產能，以爭取更多市場需求與市占。

AI熱潮同樣帶動大陸業者長鑫存儲在中國國內DRAM需求的成長，該公司上季DRAM營收年增超過700%，鞏固身為全球第四大供應商的地位，市占率更翻倍提升至8%。

長鑫存儲正準備透過即將進行的首次公開發行股票（IPO）籌資，以擴大DRAM產能，並在未來幾年全面進軍 AI資料中心HBM市場。

根據Counterpoint的《每月記憶體價格追蹤報告》，DRAM平均價格持續上漲，預期今年第2季價格（包含HBM與一般DRAM）將比前季上漲50%。

報告指出，面對長鑫存儲等新興業者帶來的競爭壓力，三星電子與美光等公司正迅速擴充產能，並強化在下一代技術領域的領先地位。這波擴產將對供應鏈與記憶體短缺問題帶來正面連鎖效應。整體DRAM市場預估在 2026締造全年成長超過300%的佳績。

三星

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