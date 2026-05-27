我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不懼新庇護法 長島納蘇郡長誓與ICE合作 放話霍楚：放馬過來

川普和平委員會空轉？170億美元承諾 世銀一毛錢沒收到

日圓即將反攻？「美元微笑理論」任永力警告：利差交易恐瞬間翻車

編譯季晶晶／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
「美元微笑理論」提出者任永力警告，市場過度押注日圓走弱，若日圓強勢升值，恐引爆大...
「美元微笑理論」提出者任永力警告，市場過度押注日圓走弱，若日圓強勢升值，恐引爆大規模利差交易平倉潮。（路透）

以提出「美元微笑理論」聞名的歐洲資產管理公司Eurizon SLJ Capital執行長任永力（Stephen Jen）警告，日圓未來可能大幅升值，甚至重演1998年日圓暴衝、利差交易劇烈反轉的場景。

過去幾個月，由於日本利率偏低、日圓走弱，許多投資人持續借入日圓，轉買高利率國家的資產，靠「利差交易」（carry trade）賺錢。這種策略今年表現亮眼，也推動部分全球資產續漲。

但任永力與Eurizon的經濟學家Joana Freire指出，市場目前過度集中押注日圓走弱，一旦情勢反轉，可能引發大規模平倉潮。

他們認為，日本經濟成長加快、日本央行可能升息，加上政府持續推動對企業友善的政策，這三大因素都可能吸引資金回流日本，推動日圓升值。

他們指出，「利差交易在崩盤前，看起來都很穩定。」兩人特別提到1998年10月日圓突然暴漲，迫使避險基金瘋狂回補部位。

目前日圓兌美元約在159.33日圓兌1美元。自美國2月底攻擊伊朗、能源市場震盪後，日圓再度轉弱。

但任永力認為，油價衝擊只是延後日圓反彈時機。隨著新任聯準會主席華許（Kevin Warsh）未來可能恢復降息，屆時日圓將再度成為焦點，「日本經濟絕對有能力接受更強的日圓」。

另外，日本央行總裁植田和男周三警告，中東戰事引發的油價上漲，若開始推升薪資、通膨預期與企業定價行為，原本暫時性的能源衝擊就可能演變成長期通膨。市場因此預期，日本央行最快可能下月升息，進一步強化日圓升值預期。

聯準會 日本

上一則

Big Jump SEO 夥拍兩大健康機構 引入 Gemini AI 技術提升醫學與保健資訊質素

延伸閱讀

利差交易捲土重來 日圓失避險光環 澳幣、挪威克朗成熱門標的

利差交易捲土重來 日圓失避險光環 澳幣、挪威克朗成熱門標的
赴日本購物變便宜 專家：日圓實質購買力退回半世紀前

赴日本購物變便宜 專家：日圓實質購買力退回半世紀前
日30年債殖利率創新高 高市早苗擬追加預算 市場憂擴大發債

日30年債殖利率創新高 高市早苗擬追加預算 市場憂擴大發債
美默許東京護日圓？片山稱貝森特「充分理解」 但日圓不升反貶

美默許東京護日圓？片山稱貝森特「充分理解」 但日圓不升反貶

熱門新聞

輝達執行長黃仁勳坦承，在美國晶片出口管制下，輝達大致上已把中國的AI晶片市場「拱手讓給」中國科技巨擘華為。(美聯社)

黃仁勳坦承中國AI市場已拱手讓給華為 「我們已退出那個市場」

2026-05-20 22:34
黃仁勳說，孩子在AI時代該讀哪科不要緊，但說故事的能力、創造力和判斷力，仍會很重要。（路透）

黃仁勳：AI時代讀哪科不重要 但「這三個能力」不可或缺

2026-05-26 07:30

日本去年遭中國超車 退居全球第三大債權國

2026-05-26 00:58
C羅以3億美元的收入，再度蟬聯富比世運動員收入榜榜首。（路透）

富比世公布體壇收入榜「C羅高居榜首」 大谷排名曝光刷新棒球界紀錄

2026-05-23 08:10
雪佛龍位於德州的煉油廠。(路透)

分析師：油價大漲周期才開始 建議布局這7家能源公司

2026-05-20 08:49
美國金融市場25日將因陣亡將士紀念日（Memorial Day）休市。(美聯社)

美股國殤日不開盤 市場預期美伊達協議 美股期指勁揚

2026-05-24 21:34

超人氣

更多 >
黃仁勳：AI時代讀哪科不重要 但「這三個能力」不可或缺

黃仁勳：AI時代讀哪科不重要 但「這三個能力」不可或缺
高所得夫妻利用稅制「婚姻漏洞」 連續7年免繳所得稅

高所得夫妻利用稅制「婚姻漏洞」 連續7年免繳所得稅
「你怎麼還沒死」夫婦槍殺2死3傷問倖存者 淡定買飲料

「你怎麼還沒死」夫婦槍殺2死3傷問倖存者 淡定買飲料
伊朗濃縮鈾送中國？北京外交部回應耐人尋味

伊朗濃縮鈾送中國？北京外交部回應耐人尋味
「不想和他們共度周末」梅蘭妮亞缺席川普長子婚禮原因曝光

「不想和他們共度周末」梅蘭妮亞缺席川普長子婚禮原因曝光