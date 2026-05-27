我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不懼新庇護法 長島納蘇郡長誓與ICE合作 放話霍楚：放馬過來

川普和平委員會空轉？170億美元承諾 世銀一毛錢沒收到

將緩解記憶體短缺 三星在越南首座記憶體測試廠動工 聚焦成熟製程晶片

編譯葉亭均／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
三星正在越南興建記憶體晶片測試廠。（路透）
三星正在越南興建記憶體晶片測試廠。（路透）

三星電子的文件顯示，計劃在越南投資39兆越南盾（約15億美元）興建一座半導體測試廠。此舉將有助緩解因AI需求激增而導致的全球記憶體短缺問題。

路透根據查閱到三星4月送交越南當地政府的文件報導，這座新工廠已開始施工，地點位於河內以北約60公里的一座工業園區，預定2027年11月開始營運。

這將是三星在越南的第一座晶片測試廠，並聚焦於成熟製程晶片。根據文件，新工廠年產能將達1,533億Gb的DRAM晶片，以及2,556億Gb的NAND快閃記憶體晶片。

雖然成熟製程晶片對AI供應鏈的重要性較低，但由於主要晶片製造商將更多產能轉向AI晶片生產，成熟製程記憶體也嚴重短缺。

三星先前並未公開這項投資的規模、產能與時程細節。三星拒絕對上述消息置評。

文件指出，越南政府已於3月批准這項投資，而三星也計劃將該項目未來「若有」獲利中的部分再投資，金額最高可達約25億美元，用於可能興建的第二座工廠。

一位知情人士透露，自從至少4月起，已有超過200名三星工程師與員工在現場工作。

三星已是越南最大外國投資者，多年來對當地多項設施的累積投資超過230億美元。新廠將建於三星生產智慧手機與平板電腦的大型園區旁。

越南也是全球半導體後段製程的重要據點。相較於晶圓製造，後段製程更依賴勞力、技術複雜度也較低。越南目前已設有多家跨國企業的封裝、組裝與測試工廠，包括英特爾、Amkor與韓亞美光（Hana Micron）。

文件指出，晶片測試是半導體製造的最後一道程序，主要是對已完成封裝與組裝的晶片進行缺陷檢查，再出貨給客戶。

另外，三星電子27日表示，未來五年將設立一個規模5兆韓元（約33.4億美元）的基金，用於投資未來人才培育與產業生態系統，並支援其供應商以及韓國的弱勢族群。

越南 三星

上一則

元光科技公交地鐵查詢應用 TransitNow 上線 首批落地亞洲與澳大利亞

下一則

資策會攜手 Skymizer 推動國產化地端 AI 解決方案

延伸閱讀

三星工會73.7%贊成通過薪酬協議 全球晶片供應鏈驚險避開大亂

三星工會73.7%贊成通過薪酬協議 全球晶片供應鏈驚險避開大亂
三星工會內訌 晶片員工拿5億韓元獎金 消費部門喊不公平力阻協議投票

三星工會內訌 晶片員工拿5億韓元獎金 消費部門喊不公平力阻協議投票
為罷工做準備？三星傳已提前減產晶片 恐衝擊供應鏈損失達671億美元

為罷工做準備？三星傳已提前減產晶片 恐衝擊供應鏈損失達671億美元
中企正大幅擴產 三星半導體前總裁：記憶體預計明年下半年開跌

中企正大幅擴產 三星半導體前總裁：記憶體預計明年下半年開跌

熱門新聞

輝達執行長黃仁勳坦承，在美國晶片出口管制下，輝達大致上已把中國的AI晶片市場「拱手讓給」中國科技巨擘華為。(美聯社)

黃仁勳坦承中國AI市場已拱手讓給華為 「我們已退出那個市場」

2026-05-20 22:34
黃仁勳說，孩子在AI時代該讀哪科不要緊，但說故事的能力、創造力和判斷力，仍會很重要。（路透）

黃仁勳：AI時代讀哪科不重要 但「這三個能力」不可或缺

2026-05-26 07:30

日本去年遭中國超車 退居全球第三大債權國

2026-05-26 00:58
C羅以3億美元的收入，再度蟬聯富比世運動員收入榜榜首。（路透）

富比世公布體壇收入榜「C羅高居榜首」 大谷排名曝光刷新棒球界紀錄

2026-05-23 08:10
雪佛龍位於德州的煉油廠。(路透)

分析師：油價大漲周期才開始 建議布局這7家能源公司

2026-05-20 08:49
美國金融市場25日將因陣亡將士紀念日（Memorial Day）休市。(美聯社)

美股國殤日不開盤 市場預期美伊達協議 美股期指勁揚

2026-05-24 21:34

超人氣

更多 >
黃仁勳：AI時代讀哪科不重要 但「這三個能力」不可或缺

黃仁勳：AI時代讀哪科不重要 但「這三個能力」不可或缺
高所得夫妻利用稅制「婚姻漏洞」 連續7年免繳所得稅

高所得夫妻利用稅制「婚姻漏洞」 連續7年免繳所得稅
「你怎麼還沒死」夫婦槍殺2死3傷問倖存者 淡定買飲料

「你怎麼還沒死」夫婦槍殺2死3傷問倖存者 淡定買飲料
伊朗濃縮鈾送中國？北京外交部回應耐人尋味

伊朗濃縮鈾送中國？北京外交部回應耐人尋味
「不想和他們共度周末」梅蘭妮亞缺席川普長子婚禮原因曝光

「不想和他們共度周末」梅蘭妮亞缺席川普長子婚禮原因曝光