三星工會73.7%贊成通過薪酬協議 全球晶片供應鏈驚險避開大亂
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韓聯社27日報導，三星電子工會會員針對勞資雙方敲定的薪資協商暫定協議案進行投票，最終以超過70%的贊成率通過。晶片部門員工將可平均獲得約34萬美元獎金，避免了一場可能擾亂全球晶片供應的罷工行動。
三星電子工會共同協商團27日表示，截至當日上午10時截止的投票結果，暫定協議案以73.7%的贊成率獲得通過，共有4萬6142人投下贊成票。
彭博資訊報導，大約74%的工會成員投票支持這項與全球最大記憶體晶片製造商達成的協議。這場和解避免了對三星與科技產業可能造成重大衝擊的罷工。
三星產品廣泛應用於智慧手機、電動車，以及支撐ChatGPT與Claude等服務的AI資料中心伺服器。記憶體晶片供應吃緊已推高價格，若三星再出現供貨中斷，恐進一步加劇市場壓力。
這場勞資角力也凸顯南韓社會內部逐漸升溫的不滿情緒。隨著全球AI基礎建設熱潮推升三星與SK海力士（SK Hynix）等企業獲利，勞工正要求分得更多成果。三星今年有望成為全球最賺錢企業之一，其半導體部門第1季獲利年增達48倍。
三星半導體部門共雇用7.8萬名員工。雖然獎金金額因職務而異，但根據彭博依照提案內容與2026年營業利益預估計算，員工平均每人可獲約5.13億韓元（約34萬美元）。根據三星今年3月申報文件，2025年三星員工平均年薪約1.58億韓元。
包括韓聯社在內的其他估算則認為，受惠最大的記憶體部門員工，個人獎金可能接近6億韓元。
三星此舉是追隨競爭對手SK海力士的腳步，後者去年已同意類似的獎金發放方案。
不過，三星最終實際獎金仍將高度取決於公司獲利與晶片需求表現。
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