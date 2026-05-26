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躋身AI基建鏈 電信設備廠諾基亞股價飆

編譯林聰毅／綜合報導
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在全球人工智慧（AI）熱潮推動下，芬蘭電信設備大廠Nokia今年股價飆漲超過140%，成為歐洲股市表現最搶眼的一檔股票，顯示市場開始重新定位這位昔日手機霸主不再只是傳統電信設備商，而是AI基礎建設的重要受惠者。

諾基亞股價目前處於2008年以來最高，是歐股大盤Stoxx Europe 600指數中表現第四佳的個股。

在這波強勁漲勢的背後，是於AI資料中心快速擴張帶動了高速光通訊設備需求暴增，而諾基亞在光網路與資料傳輸設備領域具備優勢，此市場開始將諾基亞視為AI基礎設施供應鏈的一環，而非成長停滯的傳統電信企業。

投資人對AI題材的熱情也明顯反映在諾基亞的估值上，該公司的股價本益比已從年初約17倍迅速攀升至36倍以上。諾基亞去年收購Infinera，成為其AI轉型的重要轉折點。這樁交易強化了該公司在光網路市場的布局，並正好搭上AI資料中心的興建熱潮。

該公司第1季AI相關營收年增49%，並在4月調升其雲端客戶業務展望，進一步強化市場信心。

Nvidia（輝達，又譯英偉達）對諾基亞的10億美元投資，也讓投資人更確信諾基亞不僅是傳統的電信設備供應商，也是AI基礎建設領域的參與者。

諾基亞

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