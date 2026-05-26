AI晶片潮變通膨引信 三星獎金制料推高房價 加劇央行升息壓力

三星電子的高額獎金制度料將推升南韓房價與通膨壓力。（美聯社）

三星 電子與員工達成的獎金協議，可能讓AI帶動的晶片熱潮，演變成通膨與房價上漲壓力的新來源，南韓央行 恐將被迫出手因應。

彭博分析，三星電子與SK海力士的獎酬與營業利益連動制度，已從企業層級的勞資問題，擴大成為影響整體經濟的新傳導機制。晶片業獲利正透過獎金轉化為家庭資金、資產價格與薪資成長。

經濟學家預估，由於這會升高金融穩定與通貨膨脹的風險，南韓央行將在第3季轉向鷹派，並在2027年上半年之前至少再升息1個百分點。

南韓央行本周四召開政策會議時，料將維持政策不變。

彭博估算，依現行獎酬制度，三星與SK海力士供員工領取的稅後獎金（含現金與可售股票）將從今年的4兆韓元（約26.5億美元），增至2028年的30兆韓元。三星暫定的勞資協議將營業利益的10.5%用於獎金，部分以庫藏股形式發放；SK海力士則已將營業利益的10%，以現金發放給員工。

半導體員工收入較高、消費傾向卻較低，這些資金料將大多流向股市與房市，而非用於消費。與晶片業關聯密切的龍仁、東灘與水原等地房市，可能率先受資金推動，而預期心理與替代需求，也可能推升首爾公寓的價格。

根據彭博報導，已有跡象顯示此一趨勢。SK海力士今年初發放大筆獎金後，龍仁房價漲勢明顯加快，隨後擴散到鄰近的東灘。

影響可能擴及半導體產業之外。三星與SK海力士正逐漸成為南韓企業薪資談判的參考指標。包括現代汽車、HD現代重工、LG U+等大企業的工會都要求比照辦理，擴大與獲利掛鉤的獎金池。三星生物製藥與Kakao工會，也爭取正式導入利潤分紅制度。

如果這類薪酬模式更加普及，恐進一步加劇南韓薪資成長與服務業通膨壓力。