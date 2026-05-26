我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約1至9戶住宅 6月1日起改用官方垃圾桶

紐約生存手冊／家居裝修旺季到 貨比三家防騙局

AI晶片潮變通膨引信 三星獎金制料推高房價 加劇央行升息壓力

編譯季晶晶／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
三星電子的高額獎金制度料將推升南韓房價與通膨壓力。（美聯社）
三星電子的高額獎金制度料將推升南韓房價與通膨壓力。（美聯社）

三星電子與員工達成的獎金協議，可能讓AI帶動的晶片熱潮，演變成通膨與房價上漲壓力的新來源，南韓央行恐將被迫出手因應。

彭博分析，三星電子與SK海力士的獎酬與營業利益連動制度，已從企業層級的勞資問題，擴大成為影響整體經濟的新傳導機制。晶片業獲利正透過獎金轉化為家庭資金、資產價格與薪資成長。

經濟學家預估，由於這會升高金融穩定與通貨膨脹的風險，南韓央行將在第3季轉向鷹派，並在2027年上半年之前至少再升息1個百分點。

南韓央行本周四召開政策會議時，料將維持政策不變。

彭博估算，依現行獎酬制度，三星與SK海力士供員工領取的稅後獎金（含現金與可售股票）將從今年的4兆韓元（約26.5億美元），增至2028年的30兆韓元。三星暫定的勞資協議將營業利益的10.5%用於獎金，部分以庫藏股形式發放；SK海力士則已將營業利益的10%，以現金發放給員工。

半導體員工收入較高、消費傾向卻較低，這些資金料將大多流向股市與房市，而非用於消費。與晶片業關聯密切的龍仁、東灘與水原等地房市，可能率先受資金推動，而預期心理與替代需求，也可能推升首爾公寓的價格。

根據彭博報導，已有跡象顯示此一趨勢。SK海力士今年初發放大筆獎金後，龍仁房價漲勢明顯加快，隨後擴散到鄰近的東灘。

影響可能擴及半導體產業之外。三星與SK海力士正逐漸成為南韓企業薪資談判的參考指標。包括現代汽車、HD現代重工、LG U+等大企業的工會都要求比照辦理，擴大與獲利掛鉤的獎金池。三星生物製藥與Kakao工會，也爭取正式導入利潤分紅制度。

如果這類薪酬模式更加普及，恐進一步加劇南韓薪資成長與服務業通膨壓力。

南韓 三星 央行

上一則

三星工會內訌 晶片員工拿5億韓元獎金 消費部門喊不公平力阻協議投票

下一則

稱用AI當裁員藉口 「太懶惰」 黃仁勳撂重話批評這事：我真的很討厭

延伸閱讀

三星工會內訌 晶片員工拿5億韓元獎金 消費部門喊不公平力阻協議投票

三星工會內訌 晶片員工拿5億韓元獎金 消費部門喊不公平力阻協議投票
三星AI晶片賺翻了卻爆罷工 看懂這5大重點

三星AI晶片賺翻了卻爆罷工 看懂這5大重點
三星勞資協議績效獎金曝光 這部門人均35萬元

三星勞資協議績效獎金曝光 這部門人均35萬元
新聞分析／三星大罷工癥結：AI獲利暴增 獎金怎麼分

新聞分析／三星大罷工癥結：AI獲利暴增 獎金怎麼分

熱門新聞

輝達執行長黃仁勳坦承，在美國晶片出口管制下，輝達大致上已把中國的AI晶片市場「拱手讓給」中國科技巨擘華為。(美聯社)

黃仁勳坦承中國AI市場已拱手讓給華為 「我們已退出那個市場」

2026-05-20 22:34
C羅以3億美元的收入，再度蟬聯富比世運動員收入榜榜首。（路透）

富比世公布體壇收入榜「C羅高居榜首」 大谷排名曝光刷新棒球界紀錄

2026-05-23 08:10
雪佛龍位於德州的煉油廠。(路透)

分析師：油價大漲周期才開始 建議布局這7家能源公司

2026-05-20 08:49
黃仁勳預期中國市場終將重新開放美國人工智慧晶片進口。他透露，美中官員會談曾提及輝達H200晶片。(歐新社)

黃仁勳：中國終將向美國AI晶片開放市場

2026-05-18 20:34

印度自金磚國家進口飆升 貿易逆差持續擴大

2026-05-18 16:27
美國金融市場25日將因陣亡將士紀念日（Memorial Day）休市。(美聯社)

美股國殤日不開盤 市場預期美伊達協議 美股期指勁揚

2026-05-24 21:34

超人氣

更多 >
美國找工作難？ 這行業大缺人 華人一周接多個面試

美國找工作難？ 這行業大缺人 華人一周接多個面試
提醒被斥鬧事…上海泳渡賽女選手露點照直播上網萬人圍觀

提醒被斥鬧事…上海泳渡賽女選手露點照直播上網萬人圍觀
心臟科醫生每天喝綠茶半年 發現一驚人結果

心臟科醫生每天喝綠茶半年 發現一驚人結果
肖戰首度挑戰致命腹黑男 片場被導演下禁令：全程不准笑

肖戰首度挑戰致命腹黑男 片場被導演下禁令：全程不准笑
嚴厲打擊移民向海外家人匯款 新提案擬徵25%高額匯款稅

嚴厲打擊移民向海外家人匯款 新提案擬徵25%高額匯款稅