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三星工會內訌 晶片員工拿5億韓元獎金 消費部門喊不公平力阻協議投票

編譯葉亭均／綜合外電
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三星電子不同工會爆發內訌。（美聯社）
三星電子不同工會爆發內訌。（美聯社）

三星電子旗下代表消費電子部門員工的工會今天（26日）表示，已請求南韓法院阻止一項暫定的薪資協議投票，因為該協議主要讓晶片部門的同事受益，包括將向他們發放約40兆韓元（266億美元）的獎金。

這個「三星同行工會」（SECU）是三星內部規模最小的工會，擁有約1.3萬名會員，成員主要來自負責三星智慧手機、電視與家電事業在內的數位體驗（DX）部門。該工會周二表在聲明中表示，他們在被告知無權參與投票後，已採取法律行動、提出禁制令申請，要求停止對該協議的投票。SECU領導層指出，三星最大的工會，即主導上周薪資談判、並避免大罷工發生的「三星超企業工會」（SELU）在談判中過度偏袒晶片部門，犧牲了其他事業部門的利益。

目前工會成員正投票決定是否接受這項臨時協議。根據協議，三星今年將向其半導體部門的7.8萬名員工發放獎金。雖然獎金金額因人而異，但根據彭博依據提案條件與2026年營業利益預估所做的計算，半導體部門員工平均可獲得5.13億韓元（約34萬美元）；相較下，DX部門員工的獎金僅約600萬韓元（約3,981美元）。根據三星今年3月提交的公司文件，三星員工在2025年的平均年薪為1.58億韓元。

這項暫定薪資協議的投票已於上周五展開，預定本周三截止。根據三星超企業工會周二表示，在有投票資格的57,290名會員中，已有超過90%完成投票，但未透露投票結果。工會高層表示，目前仍不清楚代表DX員工的工會提出的法律行動，是否會影響協議的批准程序。

該初步協議只需獲得簡單多數支持即可正式通過。分析師預期工會最終仍會批准這項協議。

此前，代表消費電子部門的工會曾與另外兩個工會共同組成集體談判委員會，與資方協商，但之後因意見分歧，這個三星內部中的最小工會在協議達成前便退出談判團隊，理由是DX部門員工的利益未被充分反映。分裂後，最大工會表示，最小工會的成員已不再擁有投票權。

此事件凸顯這家電子巨頭內部不同事業部門之間，薪酬差距日益擴大的矛盾，也暴露出一個深層問題：AI熱潮帶來的龐大利潤，究竟應該如何分配。

南韓 三星 投票

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