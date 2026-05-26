我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

上月才自爆罹癌 以色列總理內唐亞胡驚傳送醫 原因曝光

擊敗泰勒絲 韓團BTS二度奪下全美音樂獎「年度藝人」

挑戰「石油美元」？斯里蘭卡有意以人民幣買俄油

大陸中心／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
近年來有愈來愈多國家開始改以人民幣購買原油，近日傳出，斯里蘭卡也有意以人民幣購買...
近年來有愈來愈多國家開始改以人民幣購買原油，近日傳出，斯里蘭卡也有意以人民幣購買俄羅斯原油。（路透）

石油人民幣」快速崛起？據路透報導，斯理蘭卡能源部長卡魯納蒂拉克周一表示，為緩解全球能源危機引發的物資短缺問題，該國正與中國和俄羅斯洽談燃料採購事宜。卡魯納蒂拉克上個月曾透露，斯里蘭卡計劃從俄羅斯購買原油，並選擇人民幣作為與俄羅斯交易的結算貨幣。

斯里蘭卡全部燃料均仰賴進口，受伊朗局勢引發的能源市場動盪衝擊嚴重。當地政府為此將燃料價格上調40%，推行燃料限購政策，並將每周三定為公共假日。

卡魯納蒂拉克透露，過去兩個月，斯里蘭卡政府與中國、俄羅斯進行了積極的磋商。中方燃料供應的價格仍在洽談階段，而與俄方則尚未敲定結算方式。

卡魯納蒂拉克說，「雙方還未就結算方式達成最終共識。原則上我們不排斥使用任何貨幣結算，但實際執行方式該如何確定？目前情況就是這樣。」

卡魯納蒂拉克還表示，斯理蘭卡希望利用美國有效期至6月17日的臨時制裁豁免進口俄羅斯原油，以保障其國內唯一一座煉油廠的運轉。斯里蘭卡也有意從兩國採購成品油。

目前已有數個國家在原油交易時採用人民幣交易。‌伊朗‌自2026年初起，對中國的原油出口‌已100%以人民幣結算‌；伊拉克‌2026年2月後人民幣結算占比‌已超過60%‌；沙烏地阿拉伯2026年3月對中國的原油出口，人民幣結算占比已達‌40%至45%‌。阿拉伯聯合大公國部分原油交易也開始試點推進改採人民幣交易。

此外，自2022年因侵略烏克蘭遭西方制裁後，俄羅斯原油交易已全面轉向非美元結算‌，其中對中國的原油出口中‌人民幣結算占比已達90%以上‌。

不過這些國家使用人民幣購買國際原油不等於全面放棄美元，多數為‌雙邊協定下的計價/結算選擇‌，且常與對中國的貿易或特定買家綁定。目前全球原油貿易中人民幣占比估計仍低於5%。

斯里蘭卡 石油 俄羅斯

上一則

聖嬰現象助燃亞洲酷暑 LNG價格拉警報 專家估到8月恐漲50%

延伸閱讀

德媒：莫斯科面對北京 更被動脆弱 中俄關係單邊化

德媒：莫斯科面對北京 更被動脆弱 中俄關係單邊化
美伊談判膠著油價3連漲 近80國祭出緊急措施

美伊談判膠著油價3連漲 近80國祭出緊急措施
美不續延俄油豁免 印度最大買家首當其衝

美不續延俄油豁免 印度最大買家首當其衝
川習會後 4艘美國液化天然氣船駛向中國 預計6月抵達

川習會後 4艘美國液化天然氣船駛向中國 預計6月抵達

熱門新聞

輝達執行長黃仁勳坦承，在美國晶片出口管制下，輝達大致上已把中國的AI晶片市場「拱手讓給」中國科技巨擘華為。(美聯社)

黃仁勳坦承中國AI市場已拱手讓給華為 「我們已退出那個市場」

2026-05-20 22:34
C羅以3億美元的收入，再度蟬聯富比世運動員收入榜榜首。（路透）

富比世公布體壇收入榜「C羅高居榜首」 大谷排名曝光刷新棒球界紀錄

2026-05-23 08:10
雪佛龍位於德州的煉油廠。(路透)

分析師：油價大漲周期才開始 建議布局這7家能源公司

2026-05-20 08:49
黃仁勳預期中國市場終將重新開放美國人工智慧晶片進口。他透露，美中官員會談曾提及輝達H200晶片。(歐新社)

黃仁勳：中國終將向美國AI晶片開放市場

2026-05-18 20:34

印度自金磚國家進口飆升 貿易逆差持續擴大

2026-05-18 16:27
美國金融市場25日將因陣亡將士紀念日（Memorial Day）休市。(美聯社)

美股國殤日不開盤 市場預期美伊達協議 美股期指勁揚

2026-05-24 21:34

超人氣

更多 >
美國找工作難？ 這行業大缺人 華人一周接多個面試

美國找工作難？ 這行業大缺人 華人一周接多個面試
提醒被斥鬧事…上海泳渡賽女選手露點照直播上網萬人圍觀

提醒被斥鬧事…上海泳渡賽女選手露點照直播上網萬人圍觀
心臟科醫生每天喝綠茶半年 發現一驚人結果

心臟科醫生每天喝綠茶半年 發現一驚人結果
肖戰首度挑戰致命腹黑男 片場被導演下禁令：全程不准笑

肖戰首度挑戰致命腹黑男 片場被導演下禁令：全程不准笑
USCIS：大部分H-1B簽證申請綠卡 應不用離美

USCIS：大部分H-1B簽證申請綠卡 應不用離美