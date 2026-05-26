我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

上月才自爆罹癌 以色列總理內唐亞胡驚傳送醫 原因曝光

擊敗泰勒絲 韓團BTS二度奪下全美音樂獎「年度藝人」

聖嬰現象助燃亞洲酷暑 LNG價格拉警報 專家估到8月恐漲50%

編譯簡國帆／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
亞洲今夏氣溫預料將高於往年正常水準。(美聯社)
亞洲今夏氣溫預料將高於往年正常水準。(美聯社)

隨著愈來愈多科學家預測，強烈聖嬰現象（El Niño）正在醞釀中，亞洲今夏氣溫預料將高於往年正常水準，從而將推升空調使用需求，在荷莫茲海峽封閉已導致能源價格居高不下之際，加重電網壓力，並拉抬全球最大液化天然氣（LNG）進口國中國大陸的能源需求，加劇LNG價格漲勢。

氣象學家預期，推升赤道太平洋海面溫度的聖嬰現象，將於6-8月顯現，並在之後幾個月裡逐漸增強，可能帶來更炎熱的天氣，但強度依然高度不確定性。

在夏季月份，聖嬰現象常抑制印度東南亞大部分海域的降雨，提高中國大陸北方地區嚴重干旱和高溫的可能性，同時讓中國大陸中部與南部的秋冬季降雨增加。

目前預測顯示，東亞今夏氣溫將高於往年平均水準。Atmospheric G2美國和亞洲氣象事業主管卡倫（James Caron）表示，全球第二大LNG進口國日本均溫預估將比往年高出攝氏約1.5度，南韓和中國大陸多數地區氣溫將比往年平均高出攝氏0.5-1度。

另據歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）的預測，中國大陸進口最多LNG的南部和西南部地區，6-8月氣溫很有可能達到歷史最高溫紀錄的前20%區間。

荷莫茲海峽封閉導致全球20%的LNG供應中斷，未造成先前能源危機般的價格飆漲，主因是中國大陸3-4月的LNG進口量減少，若中國大陸進口量出現回升跡象，將預示全球爭搶LNG的競賽將更加激烈，因為歐洲也將需要在冬季到來之前補充庫存。其中一個關鍵因素，將是中國大陸今夏水力發電量是否充足。

在南美洲，聖嬰現象預料也會帶動刺激哥倫比亞的LNG進口需求，因為乾燥天候將使水力發電量減少，同時在南半球冬季，阿根廷的供暖需求也將增加。

MST Marquee能源分析師卡沃尼奇（Saul Kavonic）指出，「荷莫茲海峽關閉的影響還沒全面顯現，因為目前正值需求淡季」，「如果該海峽繼續大致關閉，LNG價格到8月底可能還會上漲50%」。

東南亞 印度 荷莫茲海峽

上一則

多家金融機構：投資人仍擔憂 美長債殖利率居高不下

下一則

挑戰「石油美元」？斯里蘭卡有意以人民幣買俄油

延伸閱讀

專家警告強聖嬰現象醞釀中 明年恐成史上最熱一年

專家警告強聖嬰現象醞釀中 明年恐成史上最熱一年
川習會後 4艘美國液化天然氣船駛向中國 預計6月抵達

川習會後 4艘美國液化天然氣船駛向中國 預計6月抵達
煤炭熱潮再起…運價飆 煤價料續漲

煤炭熱潮再起…運價飆 煤價料續漲
熱浪來襲 華府迎華氏90多度高溫

熱浪來襲 華府迎華氏90多度高溫

熱門新聞

輝達執行長黃仁勳坦承，在美國晶片出口管制下，輝達大致上已把中國的AI晶片市場「拱手讓給」中國科技巨擘華為。(美聯社)

黃仁勳坦承中國AI市場已拱手讓給華為 「我們已退出那個市場」

2026-05-20 22:34
C羅以3億美元的收入，再度蟬聯富比世運動員收入榜榜首。（路透）

富比世公布體壇收入榜「C羅高居榜首」 大谷排名曝光刷新棒球界紀錄

2026-05-23 08:10
雪佛龍位於德州的煉油廠。(路透)

分析師：油價大漲周期才開始 建議布局這7家能源公司

2026-05-20 08:49
黃仁勳預期中國市場終將重新開放美國人工智慧晶片進口。他透露，美中官員會談曾提及輝達H200晶片。(歐新社)

黃仁勳：中國終將向美國AI晶片開放市場

2026-05-18 20:34

印度自金磚國家進口飆升 貿易逆差持續擴大

2026-05-18 16:27
美國金融市場25日將因陣亡將士紀念日（Memorial Day）休市。(美聯社)

美股國殤日不開盤 市場預期美伊達協議 美股期指勁揚

2026-05-24 21:34

超人氣

更多 >
美國找工作難？ 這行業大缺人 華人一周接多個面試

美國找工作難？ 這行業大缺人 華人一周接多個面試
提醒被斥鬧事…上海泳渡賽女選手露點照直播上網萬人圍觀

提醒被斥鬧事…上海泳渡賽女選手露點照直播上網萬人圍觀
心臟科醫生每天喝綠茶半年 發現一驚人結果

心臟科醫生每天喝綠茶半年 發現一驚人結果
肖戰首度挑戰致命腹黑男 片場被導演下禁令：全程不准笑

肖戰首度挑戰致命腹黑男 片場被導演下禁令：全程不准笑
USCIS：大部分H-1B簽證申請綠卡 應不用離美

USCIS：大部分H-1B簽證申請綠卡 應不用離美