聖嬰現象助燃亞洲酷暑 LNG價格拉警報 專家估到8月恐漲50%

亞洲今夏氣溫預料將高於往年正常水準。(美聯社)

隨著愈來愈多科學家預測，強烈聖嬰現象（El Niño）正在醞釀中，亞洲今夏氣溫預料將高於往年正常水準，從而將推升空調使用需求，在荷莫茲海峽 封閉已導致能源價格居高不下之際，加重電網壓力，並拉抬全球最大液化天然氣（LNG）進口國中國大陸的能源需求，加劇LNG價格漲勢。

氣象學家預期，推升赤道太平洋海面溫度的聖嬰現象，將於6-8月顯現，並在之後幾個月裡逐漸增強，可能帶來更炎熱的天氣，但強度依然高度不確定性。

在夏季月份，聖嬰現象常抑制印度 和東南亞 大部分海域的降雨，提高中國大陸北方地區嚴重干旱和高溫的可能性，同時讓中國大陸中部與南部的秋冬季降雨增加。

目前預測顯示，東亞今夏氣溫將高於往年平均水準。Atmospheric G2美國和亞洲氣象事業主管卡倫（James Caron）表示，全球第二大LNG進口國日本均溫預估將比往年高出攝氏約1.5度，南韓和中國大陸多數地區氣溫將比往年平均高出攝氏0.5-1度。

另據歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）的預測，中國大陸進口最多LNG的南部和西南部地區，6-8月氣溫很有可能達到歷史最高溫紀錄的前20%區間。

荷莫茲海峽封閉導致全球20%的LNG供應中斷，未造成先前能源危機般的價格飆漲，主因是中國大陸3-4月的LNG進口量減少，若中國大陸進口量出現回升跡象，將預示全球爭搶LNG的競賽將更加激烈，因為歐洲也將需要在冬季到來之前補充庫存。其中一個關鍵因素，將是中國大陸今夏水力發電量是否充足。

在南美洲，聖嬰現象預料也會帶動刺激哥倫比亞的LNG進口需求，因為乾燥天候將使水力發電量減少，同時在南半球冬季，阿根廷的供暖需求也將增加。

MST Marquee能源分析師卡沃尼奇（Saul Kavonic）指出，「荷莫茲海峽關閉的影響還沒全面顯現，因為目前正值需求淡季」，「如果該海峽繼續大致關閉，LNG價格到8月底可能還會上漲50%」。