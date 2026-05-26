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日本去年遭中國超車 退居全球第三大債權國

編譯簡國帆／綜合外電
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日本財務省26日公布的數據顯示，日本去年持有的海外淨資產創紀錄，但仍被中國超越，成為全球第三大淨債權國，為繼2024年把全球最大債權國地位拱手讓給德國後，排名連續第二年滑落。

根據日本財務省資料，日本政府、企業及個人截至去年底持有的外部淨資產增加4.4%至561.75兆日圓（3.53兆美元），為連續第八年增長，主因為日本企業熱絡投資海外、併購活動及居民持有的外國證券估值上升。

不過，中國同期持有的外部淨資產增加更快，日本財務省根據國際貨幣基金組織（IMF）數據編制的統計顯示，中國持有的海外資產達到636.3兆日圓，日本因而落居全球第三大債權國。

日本2024年才剛失去全球最大債權國地位，被德國取代，為34年來首見。德國去年繼續以675.5兆日圓的外部淨資產規模，蟬聯全球第一。德國和中國的外部淨資產都擁有全年貿易順差的支撐。

同時，日本外部淨資產規模成長受抑制，部分原因是外部債務也大幅增加，主因為日股表現強勁，非居民投資人持有的日本證券估值增加62.2兆日圓。

財務省的數據也顯示，日本整體海外資產額年增8.5%到約1,806兆日圓，主要驅力為企業擴大投資海外，尤其日美國和瑞士，金融與保險、運輸設備及非鐵金屬等產業都吸引龐大的日本投資。日本外部債務則擴10.5%到1,244兆日圓。

日本 德國

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