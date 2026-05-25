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三星薪資協議投票率近9成 低獎金部門怨不公將提告

編譯羅方妤／即時報導
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三星電子工會負責人崔勝浩（譯音，右）和三星裝置解決部門人資團隊負責人呂明九（譯音...
三星電子工會負責人崔勝浩（譯音，右）和三星裝置解決部門人資團隊負責人呂明九（譯音，左）20日達成臨時薪資協議後合影。（路透）

南韓朝鮮日報報導，三星電子工會針對今年薪資談判臨時協議進行投票，投票率已超過87%。然而，各部門因績效獎金差距引發的內部衝突仍持續，這使該協議最終能否通過備受關注。

業界消息人士25日說，截至當地時間25日下午5時10分，三星集團旗下最大工會三星電子工會符合投票資格的會員共有5萬7301名，已有5萬403人參與投票，投票率達88.1%。同時，集團第二大工會「全國三星電子工會」（NSEU）共有8187名符合資格的會員，其中6801名投票，投票率為83.1%。兩大工會合計投票率達87.4%。

本次投票自22日下午2時開始，預計於27日上午10時結束。若有過半符合資格的會員參與，且參與投票者中有過半數贊成，該臨時協議就通過。

然而，公司內部反應兩極，特別是負責智慧手機、家電和電視的裝置體驗（DX）部門員工，他們認為這項協議內容對該部門嚴重不公，正主導一場抵制協議運動。

DX部門員工主要參與三星第三大工會「同行工會」。同行工會計畫26日向水原地方法院提出假處分申請，要求中止該臨時協議投票程序。同行工會聲稱，三星電子工會因擔心DX部門員工團結抵制，刻意將他們排除在投票程序外。他們主張，應賦予其投票權，以確保充分反映DX部門成員意見。同行工會會員人數近期已從約2600人激增至約1萬3000人。

同行工會先前曾與三星電子工會及全國三星電子工會組成「共同鬥爭總部」，與管理層進行談判，但隨後以「DX部門員工意見未被充分反映」為由，退出該聯盟。三星電子工會則主張，同行工會既已退出共同鬥爭總部，便不再擁有投票權。

這份臨時協議內容包括撥出營業利益的10.5%成立特別半導體管理績效獎金，其中半導體部門拿四成，其餘六成依各單位績效分配。若協議敲定，負責半導體業務的裝置解決方案（DS）部門的員工以年薪1億韓元計算，預計可獲得稅前約2億1000萬至6億韓元（約13.8萬至39.6萬美元）績效獎金，而DX部門員工獎金可能只有半導體部門的百分之一，約600萬韓元。這引發公平性爭議。

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