AI熱潮和場外交易激起日本散戶熱情 影響日股前所未見

東證母公司JPX數據顯示，5月前三周日均股票成交金額首度突破10兆日圓（約630億美元）。（路透）

東京證券交易所主板市場自去年以來成交量幾乎翻倍，AI熱潮加上「渡邊太太」散戶投資人的重返市場，推升日股不斷創下歷史新高。

日經指數周一早盤大漲逾3%，大漲超過1,900點，且首度突破65,000點大關，美國和伊朗 可望達成和平協議，帶動風險性資產需求走強。東證指數（Topix）同步上漲1.5%，報3,950.91點，也創下歷史新高。

東證母公司JPX數據顯示，5月前三周日均股票成交金額首度突破10兆日圓（約630億美元），外資和本土投資人爭相布局日本 科技公司，認為這些「圓鍬與十字鎬」是在AI和晶片戰最大贏家。

英國金融時報引述券商報導，隨交易所成交量暴增，場外交易也大增，使散戶對市場的影響力也達到前所未有的水準。

散戶占東證成交比重去年已達25%，創安倍經濟學啟動日股行情十多年來的最高點。不過，傑富瑞（Jefferies）指出，散戶投資實際成長恐怕仍被低估，因為東證數據並未納入自營交易機制，這類場外交易平台吸引愈來愈多投資人的興趣。

傑富瑞分析師指出，日本散戶加上場外交易的成交量已占市場總成交量39%。在日本，自營交易系統的散戶交易由Japannext和Japan Alternative Market（JAX）主導，兩者均和樂天（Rakuten）、SBI和Monex等網路券商有合作關係。

傑富瑞日本股票交易主管哈欽斯（Jeff Hutchins）說：「日本散戶交易大幅增加是一大轉變。過去這個市場以外資和法人為主，現在有了新面孔加入，這個財報季我們已看到這種效應。」

被點名深受散戶影響的個股有日東紡、三井E&S、精工技研、味之素、古河電工和藤倉（Fujikura）。

Monex會長松本大指出，吸納散戶成交量最多的原是大型指數股票型基金（ETF），「現在像古河電工和藤倉這些 AI 相關的個股，成交額更大。一大轉變是，他們不只是在追大盤指數，也開始買進個股。」

散戶交易升溫，對日本政府來說倒是樂觀其成。日本官方一直鼓勵民眾將存款從銀行帳戶移向報酬更高的投資，藉此提升退休收入，並反映國內利率上升的環境。